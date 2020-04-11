取消面試家長憂忽視學生特質　台師大：書審有3名委員審、遠距面試不公平

▲台師大。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學因有2名學生確診，下周將登場的個人申請第二階段也改為書面審查，但有家長擔心，取消面試是否會忽視學生特質。對此，台師大回應，台師大近年有執行招生專業化計畫，書審有一定規範，一份資料也都將由2至3名老師審查，如果評分落差太大，也會進一步討論，請家長放心。

台師大校長吳正己日前指出，台師大依教育部及大學招生委員會聯合會「大學個人申請入舉管道因慮疫情應變機制」啟動應變機制，全面改採書審，取消面試及筆試，報名台師大個人申請第二階段之考生，不需到校參加面試或筆試，至於報名國文系、英語系、特殊教育系3系之考生，原簡章沒有書審項目，請考生依照應變版簡章之規定，於期限內備妥書審資料PDF檔email至學系收件信箱。

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對於有部分家長擔心，台師大二階全面改採書審，陳昭珍說明，台師大過去每年都有計算「學測成績+書審」的預測力，是針對考生以這兩項成績申請進台師大的結果與未來在校的成績表現來做乎相對應，預測出來的成績表現都滿高的，因此認為考生及家長對於這次的改變可以放心，書審委員將非常嚴謹的面對學生書面資料。

另外，對於也有家長認為是否可以改為遠距面試？陳昭珍補充說明，在教育部的應變措施中是沒有遠距這個選項的，遠距面試今年是針對離島校區所做的試辦計畫，但事實上她認為，遠距面試更有可能產生公平性等為題，因此認為全面改書面審查才是最公平的評分方式。

招聯會日前也說明，因應防疫期間需嚴防群聚感染，為避免學生因為隔離、滯留境外無法參加甄試，或大學校系受疫情影響停班停課不能辦理甄試，大學校系應先啟用備援試場，安排考生全部集中於備援試場，若無備援試場，醫牙校系外的一般校系可取消面試筆試實作，改以學測成績、書審調整配分比率的配套方案。

