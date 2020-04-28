兵轉士專長自訓　機步333旅新手學開雲豹甲車

▲▼機步333旅「戰甲砲車駕駛專長訓練」，班隊以雲豹八輪甲車為主要車輛。

軍聞社／記者呂尚俞高雄報導

國軍努力防堵疫情擴散，官兵的戰備訓練也精實如常。為了使步兵、砲兵、裝甲兵等官兵具備相關職能，陸軍第八軍團下轄單位實施「兵轉士專長自訓」、「戰甲砲車駕駛專長訓練」等班隊，分別於砲兵第43指揮部、裝甲564旅以及機步333旅，召集官兵專長訓練，以強化幹部本職學能、提升部隊戰力。

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位於43砲指部的「M110自走砲車駕駛專長自訓」班隊，學員除了解車輛操作，諸元性能、保養操作也是課程中必學的技能。其中，學科測驗包括車輛啟動停止程序、每日保養等；術科分別是倒車入庫及環場駕訓，而在車輛行駛時，教官會特別注意學員對油門、方向盤的掌握度，因為這些細節將會影響未來執行任務的精確性。

裝甲564旅「兵轉士專長自訓」學員透過戰車射擊模擬器，針對儀器顯示的各項作戰狀況進行射擊，使學員在成為合格射手前，熟稔艙體內各項機件、射控裝置及操作原理；此外，學員射擊時，模擬器的外艙體也會隨之晃動，達到仿真的戰鬥情境。

機步333旅所配屬的雲豹八輪甲車，單位同樣編成班隊，將相關單位官兵納入駕駛專長訓練，培養駕駛對車輛的熟悉程度，訓期間必須經過學科、術科測驗等課目，例如：車輛前進、後退、轉彎、環型繞場及故障排除等操作，合格後才可結訓。

43砲指部的蔡中士表示，本次專長訓練擔任教官，有機會發揮所長，教導單位幹部駕駛職能、提升單位戰力，是一件很有意義的事；564旅的黃中士則認為，完訓後的每個學員都是擔任車長或副車長等職務，訓期間學習如何處置各種狀況，以利回到部隊能發揮所學；333旅的吳中士擔任班隊教官，會時常提醒學員，車輛機動時，應隨時注意路況，確保行車安全，使團隊能順利執行任務。