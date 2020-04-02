體驗T110戰鬥步槍射擊威力　立委考察205廠看到「國防自主」成效

軍聞社／記者謝宏檜高雄電

立法院外交及國防委員會今日前往高雄，視察軍備局生產製造中心第205廠，瞭解營區搬遷施工進度，同時對該廠多年來投入武器裝備研發與維保工作，落實國防自主的優異表現，表達高度肯定與嘉勉。

外交及國防委員會上午由趙天麟偕同溫玉霞及陳柏惟委員，在副部長張冠群上將及軍備局長房茂宏中將陪同下，前往205廠考察，除聽取營區新建工程簡報，瞭解國防部配合高雄市「多功能經貿園區」整體規劃作業與進度，並關心大樹院區日前發生的意外事件處理報告，期望單位檢討作業流程、機具使用及工作服裝要求，確保人員作業安全。

趙委員在致詞時表示，205廠是國家產製軍武的重要據點，必須妥善規劃完成遷建任務，以提升國防自主的能量，同時也感謝在國防部的努力下，不斷陸續地依計畫完成建案各階段，希望在大家共同合作下，使高雄市未來能有更好的經貿願景，促進地方繁榮，帶動經濟發展，共創國家、地方及國軍三贏的局面。

張副部長也代表國防部嚴部長對於委員們所提供各項建言表達感謝，並表示在各位委員的支持下，將竭力完成遷建作業，如期釋出光中營區土地，實現「亞洲新灣區」願景，達成國防自主、國家安全，並帶動國家經濟發展。

考察期間205廠也安排新式槍枝展示，以及9公厘T75K3手槍與5.56公厘XT110戰鬥步槍射擊體驗，藉此讓委員們瞭解第205廠在研發及生產等各項工作上的努力，不僅能將我國「國防自主」成果向外推展，也可協助國內各項技術提升，為國家做出具體貢獻。