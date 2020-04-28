醫護抗議「防疫津貼縮水」　陳時中提「計算基礎」：不反對提高單價！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

臺北市醫師職業工會和臺大醫院企業工會今（28）日到疾管署大門口抗議新冠肺炎防疫津貼縮水、比SARS時期還差，不僅津貼要平分，護病比還要達到1：5才能申報。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，費用是依據每個病人被照顧的需求基礎去算，但如果是「單價太低」是可以談的。

新冠肺炎疫情爆發後，衛福部為了慰勉防疫人員的辛勞，將比照SARS時期，醫師每日一萬元津貼、護理師每班一萬元津貼，但根據衛福部4/24所公布的獎勵措施令醫療人員大失所望。工會指出，SARS時期每位投入治療的醫師皆能領取每日一萬元， 護理師每人每班能領取五千元，在本次武漢肺炎的防疫中卻僅能「多人共分」。

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對此，陳時中回應，計算方式不是用供給面計算，是服務面計算，從以前到現在就是這樣算的。他舉例，有多少病人需要被照顧，就付多少錢，不會因為1個病人10個醫生看，就付10個醫生的錢，如果有會診需求，才會另外算，因此津貼主要是根據服務內容付錢。

而針對工會抗議領到的津貼太少，陳時中則坦言，如果是每一個病人的一天費用太低，「單價」是可以談的，但計算基礎就是根據以前到現在的模式，「想要提高單價我們也不反對」。