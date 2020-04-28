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錢櫃大火／悼念5名死者！錢櫃「官網變黑白」　PO道歉聲明書：絕不卸責

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林森錢櫃大火奪5命，錢櫃官網發出道歉聲明稿並改成黑白頁面追悼。（圖／翻攝錢櫃官網）

▲林森錢櫃大火奪5命，錢櫃官網發出道歉聲明稿並改成黑白頁面追悼。（圖／翻攝錢櫃官網）

圖、文／CTWANT

錢櫃KTV林森店26號上午發生重大火警，釀成5死。錢櫃公司在官網上發出聲明稿，對於造成人員傷亡及社會高度關切，致上歉意，也將公司官網改成黑白頁面。

錢櫃公司的道歉聲明稿，先是為火災引起傷亡致歉，接著表示目前第一要務是全力協助救助傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，也重申對於火災發生原因，配合消防單位調查處理，強調會負起責任，絕不推卸！另外也向大眾報告，錢櫃已啟動內部緊急檢查作業機制，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施。

官網貼出這篇道歉聲明稿，業者也將原本彩色的官網改成黑白，藉此哀悼五名在火災中不幸罹難的死者。

而北市府昨（27）日下午陸續稽查錢櫃各分店，其中僅有忠孝店消防合格可以營業，其餘的錢櫃敦南店、南京店、松江店與中華店等4間分店因消防設備查驗未過關，遭市府於昨日晚間勒令停業。

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