6年前打死人！「倒鹽酸灌水泥」滅屍變「蠟屍」　檢聲押2嫌　



▲橋頭裸女屍案，兩人落網。（圖／資料照）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

橋頭桶屍案經專案小組近26天的追查，終於在28日帶回一對涉案的可疑男女，據了解，專案小組進一步調查發現，吳男及熊女疑似於2014年12月12日某時，在卡拉OK店與林女發生衝突，遭二人毆打，林女死亡後即駕車購買大垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將林女屍體裝入大垃圾桶後，倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入橋頭區橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地而棄屍。

▲橋頭女桶屍被裝於橘色垃圾桶中。（圖／資料照）

高雄橋頭糖廠站1號出口前空地，本月2日進行施工時挖到1橘色水桶，裡面竟藏1裸女屍，震驚社會，經專案小組調查結果，並由DNA比對發現，確定被害人身分為戶籍在高雄市鳳山區的林女，而經法醫複驗發現該遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等多處部位亦有骨折或挫傷等傷勢，遺體死亡時間，初判可能在數月，甚至不排除數年以上。

專案小組調查發現，林女於失蹤前疑似與兩名友人，45歲吳男及53歲熊女因卡拉OK店盤讓發生糾紛，且於林女失蹤後，二人形跡可疑，經多日蒐證後，於4月27日下午搜索二人住處並均拘提到案。

專案小組進一步調查發現，吳男及熊女疑似於2014年12月12日某時，在卡拉OK店與林女發生衝突，遭二人毆打。二人發現林女死亡後，即駕車購買大垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將林女屍體裝入大垃圾桶後，倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入橋頭區橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地而棄屍。

經檢察官訊問後，認為二人涉犯刑法私行拘禁罪、傷害罪、殺人罪及毀壞、遺棄屍體罪等最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪罪嫌，且有逃亡及串證之虞，均向臺灣橋頭地方法院聲請羈押。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄桶屍出土申冤26天！情侶落網...認了因租用卡拉OK引殺機

高雄桶屍／橋頭女裸屍塞塑膠桶 老刑警曝凶嫌可能不只1人：先挖好洞再棄屍

