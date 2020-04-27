演練和基隆一樣！鄭照新再喊陳時中到高雄指導兵推：協助澄清不是封城

▲高雄新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府宣布5月3日即將舉辦兵推，邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，不過陳時中26日也表示，對於兵推大家要推就去推，但不要耗費太多人力、物力。高雄市新聞局長鄭照新27日則轉發陳時中日前到基隆市觀摩社區感染防疫示範演習的新聞，並在臉書表示：「高雄的演練，與基隆的社區感染防疫示範幾乎一樣」，最後，他呼籲陳時中部長能夠來給高雄指導，並且協助澄清這不是封城。

敦睦軍艦爆發群聚染事件，高雄市疫情相對嚴峻，高雄市長韓國瑜連日表態「暫時不考慮封城」，但強調一定會做兵推演練，時間就訂在5月3日，並且在上周已經函文邀請陳時中到高雄指導兵推演練，但至未仍未收到回覆。不過指揮官陳時中26日也表示，對於兵推大家要推就去推，但不要耗費太多人力、物力，相對處置是好的，實際的那樣做現在是沒必要。

▲鄭照新臉書表示希望陳時中部長能夠來給高雄指導 。（圖／翻攝鄭照新臉書）

高市府新聞局長鄭照新轉發3月底陳時中受基隆市長林右昌邀請下，觀摩基隆市的社區感染防疫示範演習的新聞，也在臉書表示：「高雄的演練，與基隆的社區感染防疫示範幾乎一樣」，最後，他還是呼籲陳時中部長能夠來給高雄指導，協助高雄改進，並且協助澄清這不是封城。