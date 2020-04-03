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高雄桶屍／橋頭女裸屍塞塑膠桶　老刑警曝凶嫌可能不只1人：先挖好洞再棄屍

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▲橋頭捷運站附近有一具被桶子裝著的屍體 。（圖／記者翁進忠攝）

▲橋頭捷運站附近有一具被桶子裝著的屍體 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄驚傳塑膠桶藏屍案！橋頭捷運站附近一處空地2日早上被發現一個橘色大塑膠桶，且桶內傳出惡臭，經警方到場後發現裏頭竟藏有一具女性裸屍，全身沾滿泥巴且已有腐爛見骨，研判死亡超過7日，有資深刑警研判，埋屍處應非命案第一現場，並推斷兇嫌應事先到場挖洞，再將屍體載到這裡棄屍。

這塊棄屍地是私有土地已經荒廢多時，是因為市府清查髒亂點，才聯繫請地主來整理，3月23日來會勘後，4月2日請怪手來處理，在開挖的過程中發現這只橘色塑膠桶，工人察覺有異，趕緊打電話請警方來。沒想到這個橘色塑膠桶，裏頭竟裝著一具女屍，根據偵查隊長陳仁正表示，由於大體有氣味發出，研判死亡時間可能已經超過一個禮拜。

經警方初步研判後確定為一名女性裸屍，身高約165公分，年齡不詳，左手有萎縮情形，但不確定是否為肢障，其餘資訊尚待複驗解剖後，才能確認。

▲桶屍案解剖釐清 。（圖／記者翁進忠攝）

▲桶屍案將解剖釐清（圖／記者翁進忠攝）

一名資深刑警研判，這塊棄屍地點非第一命案現場，可能是將屍體放在桶子再載去那棄屍，先挖一個洞，再用土埋覆蓋，將塑膠桶以直立方式埋入地下，但這個洞不深，因此怪手司機當時只輕輕開挖沒多久就挖到塑膠桶的蓋子。

資深刑警推斷，「怎麼可能將屍體載到那邊才挖」，一定先去現場挖，殺人之後，將屍體載去此處丟棄，更研判涉嫌的嫌犯不只一人，目前正調閱附近監視器做比對，但現在就擔心時間拉久，監視器畫面會被覆蓋。

▲▼高雄橋頭捷運站桶屍案，橋南里里長蘇道明。（圖／記者翁進忠攝）

橋南里里長蘇道明。（圖／記者翁進忠攝）

根據當地橋南里里長蘇道明表示，3月23日曾進入這塊空地查看，根據會勘照片，剛好有拍到桶屍埋屍處，是較為光禿，不過當時並沒聞到屍臭味，直到2日莊姓怪手司機一開挖發現橘色塑膠桶，整件事情才曝光。

時間對我們來說完全沒用！

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