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嗨領「寶石激光藍口罩」她爽歪1秒...一看本體心涼　一票人糗炸：也被騙

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▲▼嗨領「寶石激光藍口罩」她爽歪1秒...真相心涼　一票人糗炸：也被騙（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲「寶石激光藍口罩」本體還是萬年淡藍色啦！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「總算不是淡粉或淡藍...」一名女網友得意直呼，去買口罩終於拿到超蝦趴的「寶藍幸運色」，無奈抽出一看，真相大反轉，「嗯嗯...一樣是淡藍」，只是兩邊多出耀眼藍色的造型，讓她崩潰又失望。結果照片曝光後，也釣出不少苦主直呼，「我的滾紫色邊，我也被騙！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享逆天糗事，今（28）日去藥局排買口罩，正當她心心念念有與眾不同的花色時，果真紙袋一掀，再往裡面一瞧「看到耀眼的寶藍色」，讓原PO瞬間興奮飛天。

請繼續往下閱讀...

正當原PO心想著，「總算不是淡粉或淡藍」，豈料小確幸就只有0.01秒，「抽出來要戴，嗯嗯...一樣是淡藍！」爆笑畫面可見，口罩的兩側滾著超時尚的藍邊，中間依然是經典萬年藍，讓原PO心情瞬間盪到谷底。

▲▼嗨領「寶石激光藍口罩」她爽歪1秒...真相心涼　一票人糗炸：也被騙（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲一票人糗炸！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章上線後，不少被戲弄的苦主也簽到討拍，「我的滾紫色邊，我也被騙」、「我拿到淡藍色滾咖啡邊」、「今天大家都拿到同款」。其他人則笑虧，「人生要是口罩也彩色，可以增添樂趣阿」、「我的是墨綠色」、「我只拿過最普通的淡藍色跟白色」。

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