不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」　活動僅快閃7天

▲貼圖太多可以回收換代幣。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多人傳訊息喜歡用貼圖代替文字，但隨著貼圖越買越多，有些舊的就會被打入冷宮，LINE現在推出「貼圖換代幣」活動，只要回收一組自行購買的貼圖，就能換到5枚LINE代幣（約台幣3.3元），無兌換上限，活動期間從4月27日至5月3日，但這個好康並非人人都有，只有收到官方通知的幸運兒才可參加。

此活動為隨機選取原本就有追蹤官方帳號「LINE貼圖最前線」的用戶，只要是自行使用LINE代幣購買的貼圖，即可換回5枚代幣，如果貼圖太多，必須來場斷捨離大整理的人，很適合參加這項活動，而且兌換次數無上限，代幣將在5月3日以後陸續發送。要注意的是，他人贈送或免費獲得的貼圖，都無法回收換代幣。

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▲只有收到官方訊息的幸運兒可參加。（圖／翻攝自LINE）



操作方式有三步驟，第一步是找到「LINE貼圖最前線」的貼圖帳號並點選聊天；第二步為找到「貼圖兌幣活動實施中」的訊息後，點選查看詳情並同意參加；第三步點選頁面最下方的「追加貼圖組」，勾選要兌換成代幣的貼圖，最後按下確定追加便完成。

在5月3日活動結束以前，用戶可以自由修改已申請換代幣的貼圖，如果手滑選錯，或是中途反悔都還能趕快編輯，等到活動結束後，申請要兌換代幣的貼圖就會自動失效，2周內即可拿到發放的代幣。