瀏覽疫情資訊！3周後手機突黑屏...開關機卻正常　隔天「4年存款剩183元」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫picjumbo）

記者周亭瑋／綜合報導

一名旅澳台人4月初收到簡訊，內文是關於新冠肺炎當局的政令宣導，於是不假思索地點進連結；怎料，上周三他的手機突然黑屏，隔天更接到行員的關切電話，他親自趕往銀行求助，結果戶頭僅剩183塊錢，嚇得連忙報警處理，學到震撼一課的他分享倒楣遭遇，也希望大家能多加警惕。

「就在一覺醒來後，銀行打電話來說帳戶裡的錢全沒了。」四月初，網友收到一封簡訊，主要是針對疫情的相關法令及政策宣導，接著不疑有他地點了進去，「在以假亂真的頁面裡，我似乎在不斷下一頁的過程中，意外下載了一個閱讀軟體，之後也不以為意繼續過日子。」

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直到上周三接近午夜之際，網友的手機莫名黑屏，雖然可以正常開關機，不過一解鎖就是全黑，當下他也沒多想，單純以為手機壞了，因為工作緣故，他必須保持通訊暢通，所以將sim卡換至備用機後，就安心地睡去了。

隔天早上約莫8點半，網友被一通來自澳盛銀行的電話吵醒，「糊裡糊塗地接了起來後，帶著印度口音的專員開始詢問我的一些個人資料，我有點不耐煩的回答完，便直接問他有什麼事嗎？接著就是一陣晴天霹靂......。」

▲所以簡訊的網址別亂點。（圖／原po授權引用）

行員直問，「請問你昨天晚上12點的時候有做任何的轉帳交易嗎？我們這邊顯示你把帳戶裡的錢全部轉出，而且也有回傳驗證碼，只是想再向你確認一次。」

聞言，他瞬間驚醒，接著迅速跑到電腦前登入網銀，同時發現已經鎖住了，「我語氣立馬從不耐煩變成緊張又顫抖的高音，有點歇斯底里的問說到底怎麼回事？」雖然情緒瀕臨崩潰，他還是按下擴音，並依照對方指示，帶上護照、澳洲駕照及銀行卡，親自跑一趟銀行。

原本，行員聽著他的敘述，還有條不紊地核對個人訊息，直到對方確認餘額只剩183塊錢後，剎那間臉色大變，一時4位行員聚集討論，其中一人拿出早晨會議紀錄裡的一份公告，詢問他是否有收到相關簡訊或Email，而混亂的一切也有了解答。

他表示，詐騙集團利用現在民眾的恐慌濫發病毒訊息，一旦點開連結，並下載了App，對方就會開始監視你的手機，進而蒐集相關的帳號密碼，或存在Chrome裡面的所有帳密，接著遠端操控轉帳步驟，甚至能回傳驗證碼，順利將錢轉出去。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po報案後無限感慨，「說實話...我真的不知道自己怎麼可以這麼冷靜的處理這一切，因為來澳洲將近4年的所有存款，就只剩下在我面前的幾張鈔票還有兩枚硬幣，這種感覺真的豈是一個X字了得？」

事後，行員教他下載更高強度的軟體保護手機，也申請了更高強度的辨識系統，接著把所有相關密碼、安全提問全都更新，「希望這個故事可以給在非常時期的大家一點小小的警惕，澳洲政府寧可在電視廣播一直重複朗誦網址，也不會發任何的網址在簡訊裡，希望不要再有人受騙了。」

他在臉書社團「澳洲打工度假.不去會死!!!!!D.NoW」發文後，掀起熱議，網友們紛紛回應，「謝謝你提醒大家，希望你的錢可以那回來」、「太可怕了，還從同一個門號傳來的」、「超級可怕」、「我的天啊，看了好難過喔，希望錢可以追回來」。