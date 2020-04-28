影／口罩示範秒變眼罩！南非總統鏡頭前「出糗掙扎11秒」　網瘋傳迷因圖

記者張靖榕／綜合外電報導

南非總統兼非洲聯盟（AU）主席拉馬佛沙（Cyril Ramaphosa），日前在記者會上示範口罩的「正確戴法」，卻不小心將口罩戴成眼罩， 一個正經嚴肅的防疫呼籲，瞬間變成搞笑影片，在推特上引發網友製作大量迷因。

拉馬佛沙呼籲在疫情非常期間，南非民眾應盡量待在家中，減少外出染病的機會，並且提倡戴口罩對健康的益處。他在示範如何正確戴口罩時，疑似因為綁帶太短，導致他戴完一耳，要戴另一耳時，口罩就直接罩住雙眼，而當一耳戴上時，綁帶又從另一邊彈開。





▲▼南非總統拚防疫，意外成為推特迷因熱門。（圖／翻攝自推特）

拉馬佛沙的口罩怎麼都戴不好，就這樣在全國人民甚至全球網友面前，「獻醜」至少11秒，中間還嘴巴大張，而另一個鏡頭裡的手譯員，也只能雙手擺在腹前，眨眼看著總統掙扎。

網路傳播力一秒幾萬里的今天，拉馬佛沙的糗態很快就被網友製作成迷因圖（梗圖，meme），包括「如果你看不到病毒，它就不存在」、「我媽：水槽裡的碗還沒洗。我：」等。