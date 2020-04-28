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妙齡女「生日變忌日」！林森錢櫃慶祝遇死劫　包廂濃煙燻到面目全非

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周女原本在錢櫃歡唱與朋友慶生，卻遇上大火奪命，生日變忌日。（圖／翻攝畫面）

▲周女原本在錢櫃歡唱與朋友慶生，卻遇上大火奪命，生日變忌日。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

林森錢櫃一場火警，帶走5條生命，包括錢櫃員工林子晨（44歲），顧客黃嘉二（33歲）、曾冠騰（27歲）、林軒煒（34歲）、周雨喬（36歲）都因逃生不及，命喪火窟，5個家庭頓時破碎，家屬們聽聞噩耗，在警局難掩激動情緒，崩潰痛哭。

平時在除蟎公司上班的林子晨，為了多一份收入到錢櫃兼職當服務生，已在錢櫃任職10多年，是個愛家暖男，經常帶著老婆與孩子們出遊，兒子才剛滿周歲，日前還開心為兒子提前抓周。林男在小兒子出生時，感性在臉書上寫到，「那一天我當爸爸了，這絕對是上天賜給我最美的事物！爸爸會把世界上最好的都給你。」

林男的臉書上全是與兒子、老婆的合照，林男還發誓「絕對會陪伴孩子一生。」火警發生時，他正在九樓吧檯工作，一場惡火卻讓他與孩子的承諾永遠失約，全家幸福的天倫夢就此破碎；而妻子到場見到丈夫遺體時，顫抖的捏著林男雙手跪地痛哭，令人看了鼻酸。

林男為了多一份收入到錢櫃兼職當服務生，兒子才剛滿周歲的他是個愛家暖男，經常帶著家人出遊。（圖／翻攝畫面）

▲林男為了多一份收入到錢櫃兼職當服務生，兒子才剛滿周歲的他是個愛家暖男，經常帶著家人出遊。（圖／翻攝畫面）

而周雨喬當天碰巧是生日，朋友替她開慶生趴，豈料遇上死劫，生日變成忌日。她的遺體是在包廂內被警消尋獲，但已經被濃煙燻的面目全非，難以辨認，周女弟弟當天下午到警局指認，難掩悲痛情緒。

另名死者林軒煒則是竹科工程師，當天凌晨特地到台北與朋友歡唱聚會，卻命喪火場。火災發生當下，他自知已逃不出去，還打電話與爸爸訣別，以顫抖的語氣告訴老父：「爸…我出不去了！」哽咽道別，這也成為他與家人最後一次通聯。

另一名林姓死者特地從新竹到台北與朋友聚會，火災發生當下，他自知已逃不出去，以顫抖的語氣致電老父：「爸…我出不去了！」（圖／翻攝畫面）

▲另一名林姓死者特地從新竹到台北與朋友聚會，火災發生當下，他自知已逃不出去，以顫抖的語氣致電老父：「爸…我出不去了！」（圖／翻攝畫面）

在7樓707包廂歡唱的傷者小凱（化名）表示，當天與大學同學及朋友在錢櫃慶生，火災發生當下，包廂內先有人聞到燒焦味，接著突然有人大喊，「快跑啊，失火了！」小凱衝出包廂，發現走廊盡頭已經佈滿濃煙，還竄出火舌。

小凱與友人大力拍打逃生梯的門，卻完全絲毫沒有反應，趕緊回到包廂與朋友躲在廁所，將馬桶水撈出潑灑在自己身上試圖降溫，直到消防員前來，所有人才平安獲救。

大火經過27分鐘即被撲滅，上百位民眾一度受困其中，最後消防人員共疏散了200人，救出156人，而經火吻的包廂內部也曝光，原本裝潢奢華的包廂，變得焦黑一片，天花板管線全部外漏，變得面目全非，相當驚悚。

本刊致電年代電視，在截稿前仍無法取得董事長練台生回應。錢櫃則表示目前將先對每位罹難者的家屬，致贈新台幣10萬元慰問金，而林森店有投保相關財產保險，及公共安全責任險，還在醫院的傷者，也將致贈慰問金，其他部分後續再處理。

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