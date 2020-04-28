錢櫃5死惡火「關鍵照片」曝光　消費者唱歌就像在賭命

圖、文／鏡週刊

錢櫃KTV林森旗艦店26日上午的一場惡火，奪走了5條人命，消防局翌日的勘驗結果，更是直接點名灑水系統、廣播系統火警自動警報設備、排煙設備、室內消防栓等攸關消費者性命的五大安全設備都處於關閉狀態，就連平常應該保持關閉、避免濃煙竄入樓梯間，影響逃生的安全門，業者也為了上下樓層方便，保持開啟狀態。

▲消防隊員逐層搜救，在包廂內發現多名受困的消費者。（圖／鏡週刊提供，下同）

消防局第三大隊大隊長王證雄表示，該店6、7、8樓的包廂在火起時明明都在營業，但消防安全設備卻都處於關閉狀態。王燈雄指出，這場火災會造成如此重大傷亡，明顯是人為疏失，關閉這些消防安全設備也絕對是違法行為，相關單位會依法究責。

警消在翌日的勘驗結果中則指出，除了灑水系統及廣播系統無法作用外，相關單位調查後更發現包括火警自動警報設備、排煙設備及室內消防栓等，也就是說攸關消費者性命的五大安全設備全都處於關閉狀態，就連應該保持關閉、避免濃煙竄入梯間影響逃生的安全門，業者也為了人員上下樓層方便而保持開啟狀態。

為了追查事故原因，台北地檢署特別派出4位檢察官，連夜約談6名錢櫃工作人員、2名包商、1名工頭及8名電梯施作工人共17人，最後查出業者長期拿消費者性命開玩笑的驚人事實。

原來一開始火災發生時，外界都以為是因內部正在進行的電梯施作工程引發火警，施工包商卻宣稱他們是最早發現火災報案的人，因此被排除在起火原因外，只不過檢警調閱監視器發現，包商工頭曾在事發前打開儲藏室門，隔日工頭複訊時坦承有拿電子測距儀電池進儲藏室充電，疑似因此導致走火，被依過失致死、過失傷害、公共危險等罪移送，以10萬元交保並限制出境、出海及住居。

但包商也供出從2月開始就在店內展開大規模改裝工程，除增設兩部無障礙電梯，還對消防警報、灑水等系統做維修，由於施工範圍包括自來水線路，因此會關閉水線，也難怪自動灑水系統在火災發生時無法動作。

本刊調查，雖然錢櫃KTV林森店的改善工程，今年1月有向台北市政府建管處申請變更使用執照，卻未向消防局申請審查，也沒提報消防防護計畫書，就在2月找來包商開始進行電梯、消防安全設備的改善及維修工程，為了避免施工期間誤觸警報、打擾到來店的消費者，因此相關設備處於關閉狀態長達2個月之久。換句話說，這段時間前往該店的消費者，可以說是「用生命在唱歌」。



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