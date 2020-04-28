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練台生就是要營業！5死惡火燒破林森錢櫃內幕　酒店勒停最大獲利者

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錢櫃林森店27日發生大火，當時情況危急，不少無法逃生民眾掛在窗邊等待救援。警消事後查出，錢櫃林森店有4大缺失，是造成這起5死慘劇的主因。（圖／鄭清元攝）

▲錢櫃林森店27日發生大火，當時情況危急，不少無法逃生民眾掛在窗邊等待救援。警消事後查出，錢櫃林森店有4大缺失，是造成這起5死慘劇的主因。（圖／鄭清元攝）

圖、文／CTWANT

北市「錢櫃KTV」林森店26日發生大火，釀5死1命危48傷慘劇，本刊調查，錢櫃計有未取得許可即「偷跑」要包商施工、未停業下施工、施工前即關閉消防系統、擅自關閉逃生門等4大疏失，是造成慘劇主因。此外，事發時大量濃煙透過施工挖開的電梯井迅速往上竄，形成「煙囪效應」，更讓逃生者絕望。檢方除已偵訊現場員工、包商，更有家屬憤怒表示要向該KTV董座練台生提告，替死傷者討公道。

目擊者回憶，大火當時，林森店所在大樓窗戶上，不少滿是灰燼的手努力揮舞求救，讓人怵目驚心。警消雖奮力救出多人，仍有顧客黃嘉二（33歲）、曾冠騰（27歲）、林軒煒（34歲）、周雨喬（36歲）及錢櫃員工林子晨（44歲）等5人不幸罹難。

根據民眾提供的畫面，熊熊烈火沿著電梯牆面不斷往上延燒，相當可怕。（圖／讀者提供）

▲根據民眾提供的畫面，熊熊烈火沿著電梯牆面不斷往上延燒，相當可怕。（圖／讀者提供）

本刊調查，錢櫃釀禍的施工案由是「增設電梯」，該店原本已有2部電梯，但因要再增設新電梯，必須獲北市建管處、消防局2關核准，而第1關的建管處證實有收到該案，雖已在今年1月通過，但根據程序，施工單位仍應再送出「消防防護計畫」，讓接下來的消防局審核，但消防局「至今仍未收到公文」，遑論同意及核准其申請。

沒想到，錢櫃竟在程序未完成下，強行「偷跑」要求包商先施工，且更離譜的是，該店為了圖方便，擔心施工粉塵造成警報器鳴響等原因，早在3月間就要求包商將整幢樓的排煙、灑水、感應、警報、廣播系統等5大消防設備全關閉，而非分層關閉，此事1名王姓管線承包商在偵訊時就坦承，他確實在業主（錢櫃）要求下完成了此事，也有向該店幹部回報，沒想到竟釀成大禍。

偷跑、關閉消防系統就算了，通常一般業者施工時，會為了安全考量暫停營業，但錢櫃卻選擇「邊施工邊賺錢」，置消費者性命不顧。為何硬要如此？當地警方透露，「該店生意實在太好」恐是原因。

不少家屬在錢櫃林森店外等待親人出現，神情相當凝重。（圖／鄭清元攝）

▲不少家屬在錢櫃林森店外等待親人出現，神情相當凝重。（圖／鄭清元攝）

員警說，錢櫃林森店因地處酒客聚集的中山區，本來在全台各分店中，業績就數一數二，堪稱「旗艦店」或「指標店」，加上政府為因應新冠疫情，強制酒店暫歇業後生意更好，「很多酒客還是需要聚會場所啊，所以找傳播妹去KTV歡唱，是很正常的『替代方案』。」

他強調，該店原本長期就「一位難求」，當地有些腦筋動得快的年輕人，便仿效電影院門口的「黃牛」，先前往KTV櫃台領取好「候位號碼牌」，等到未事先訂位、又急於歡唱的顧客到場後，便上前兜售，「以前的行情1張大概1千到1千5百元，最近可能因疫情生意更好，已經漲到2千元，還不一定搶得到哦。」足見該店包廂搶手程度，才讓錢櫃捨不得停業。

本刊致電年代電視，在截稿前仍無法取得董事長練台生回應。錢櫃則表示目前將先對每位罹難者的家屬，致贈新台幣10萬元慰問金，而林森店有投保相關財產保險，及公共安全責任險，還在醫院的傷者，也將致贈慰問金，其他部分後續再處理。

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