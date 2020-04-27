錢櫃惡火5死「誰關警報？」　專案小組調監視器...疑工頭充電釀災

▲王姓工頭涉嫌過失致死等罪嫌被檢察官諭令10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林森錢櫃26日發生5死大火，初步確認起火點在5樓儲藏室插座附近。當時在對面施作電梯相關工程的王姓工頭首度應訊時，說詞避重就輕，27日再次被傳喚，坦承曾拿工具電池進去充電，被依過失致死等3罪嫌交保10萬元。目前專案小組調閱全棟9層樓過去1個月監視畫面，要追查警報是被何人關閉，以致延誤員工和客人逃生時機。

檢警消初步勘查現場發現，雖然這場惡火實際上只在5樓延燒，但是濃煙循著準備裝設新電梯的管道向上竄升，導致樓上錢櫃員工、客人死傷慘重。火勢被撲滅後，發現火災的王姓工頭首度應訊表示，起火點是工地斜對面的儲藏室，而且他曾掀開布簾朝裡面探透查看過。

▲監視器拍下王姓工頭進入起火地點的畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警消人員漏夜查看5樓監視畫面，發現起火點疑似是儲藏室沒錯，但冒出火勢前105分鐘，王姓工頭曾進入儲藏室約10秒中，因儲藏室擺放了沙發等易燃物，僅以布簾與走廊做出區隔，火勢竄出後，一發不可收拾。

王姓工頭27日再次被傳喚到案，坦承拿雷射測距儀的電池進去充電，雖然意外是否起因充電導致走火，還要等火場鑑定最終報告結果。檢察官訊問後，依過失致死等罪嫌，諭令工頭交保候傳，同時鑑識人員也已帶回工頭的雷射測距儀、電池，並調閱大樓線路配置，釐清起火原因。

▲專案小組同步追查為何錢櫃的消防警報設備沒有作用，延誤民眾逃生時機。（圖資料照／民眾提供）

此外，根據台北市消防局調查報告，錢櫃林森店3月30日才接受消防安檢合格，但根據逃出大樓民眾說法，現場濃煙密布，完全沒聽到警鈴、廣播，也沒有消防灑水。專案小組懷疑，警報設備用來應付安檢後，就被長期關閉，為確認設在1樓的授信主機是否被動手腳，以及火警當時人員疏散情形，已要求錢櫃交出至少1個月內的各樓層監視畫面供檢視。

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