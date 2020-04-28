　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譚德塞自認WHO一月底「超前警告」：聽進建議的國家防疫都比較好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為WHO和自己過去數個月的作為辯護。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞今天為世衛應對疫情的作為辯護，稱已提出科學實證的建議，而採納建議的國家防疫表現較其它國家好。但世衛無法強迫各國採納建議，各國須自行承擔責任。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）迄今在全球造成近300萬例感染案例，另逾20萬人死亡，國際批評世衛組織（WHO）防疫失當，美國總統川普因不滿世衛傾中決定暫緩金援。另美國白宮4月26日表示，川普與法國總統馬克宏通過電話後，同意WHO需要改革。

譚德塞今天在日內瓦記者會上表示，WHO給予的建議是基於科學實證，WHO沒有權力去強迫各國去執行WHO的建議，最終是由各國決定採納或拒絕這些建議。

他說例如一月三十日WHO依據國際衛生條例（IHR）宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況，當時中國以外只有82個確診病例、歐洲只有10例、拉丁美洲及非洲掛零，世界其它地方也沒有病例，他說當中國以外全球只有82例時，WHO就宣布最高緊急情況，因此世界各國應認真聽取WHO建議。

譚德塞指出，各國當時應盡可能採取所有的公衛措施，以及重視WHO建議的重要性，例如積極發現、隔離患者及追蹤接觸史等。

他進一步表示：「你們可以自己看看，聽從WHO建議的國家，比其它國家有能力防疫，這是事實…WHO給予的是基於科學實證的建議，各國可以接受或不接受，最終是各國要承擔自己的責任。」

此外，今天也有媒體詢問關於WHO上週發起的一項全球藥物及疫苗倡議，以加快研發和生產疫苗、測試和治療方法，但美國及中國為何沒參與？

譚德塞對此說明WHO不是所有國家都邀請，主要是選擇邀請那些在區域有領導角色的國家，例如沙烏地阿拉伯目前是20國集團（G20）輪值主席，德國則是將在今年6月接歐盟輪值主席國等等，不過法國及英國是例外，因他們在想法仍處雛形階段時就參與討論，因此也受邀，主要是視相關國家在區域扮演的角色，中國在這原因下沒有參加。但他沒有提到為何美國未參與。

不過今天這記者會在進行約55分鐘後突斷線，不知是否出現技術問題，以及是否僅歐洲地區受影響還是全面斷線。

ET快訊
快訊／北市4錢櫃安檢未通過！市府晚間勒令停業
陳時中與美衛福部長對話！30分鐘熱線：挺台參與世衛
金正恩若突離世...北韓將爆發內戰　退役少將「台灣會有麻煩」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

避疫情擴大風險　紐約州取消民主黨總統初選

伊朗增991確診！36天來首度低於千例　衛生部長：染疫、死亡曲線都減緩

美經濟重啟有望　道瓊收漲358點重回24000點

巴黎市民不守封城令「公園曬太陽」　6.9萬人被開罰

全球確診破300萬大關！美軍安慰號病患清零　巴黎民眾「不甩警告」冒險外出聚集

譚德塞自認WHO一月底「超前警告」：聽進建議的國家防疫都比較好

全球確診破300萬例！平均日增8.2萬人感染　美國佔3分之1

金正恩死訊瘋傳！神隱第16天...發出賀電給南非總統

金正恩傳病危後…文在寅首次提到北韓：疫情帶來新契機

日本5月將批准使用「瑞德西韋」治療　法匹拉韋也加速生產中

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

錢櫃起火點關鍵影片曝光　工頭進儲藏室「充電」...火光炸出

避疫情擴大風險　紐約州取消民主黨總統初選

伊朗增991確診！36天來首度低於千例　衛生部長：染疫、死亡曲線都減緩

美經濟重啟有望　道瓊收漲358點重回24000點

巴黎市民不守封城令「公園曬太陽」　6.9萬人被開罰

全球確診破300萬大關！美軍安慰號病患清零　巴黎民眾「不甩警告」冒險外出聚集

譚德塞自認WHO一月底「超前警告」：聽進建議的國家防疫都比較好

全球確診破300萬例！平均日增8.2萬人感染　美國佔3分之1

金正恩死訊瘋傳！神隱第16天...發出賀電給南非總統

金正恩傳病危後…文在寅首次提到北韓：疫情帶來新契機

日本5月將批准使用「瑞德西韋」治療　法匹拉韋也加速生產中

避疫情擴大風險　紐約州取消民主黨總統初選

伊朗增991確診！36天來首度低於千例　衛生部長：染疫、死亡曲線都減緩

美經濟重啟有望　道瓊收漲358點重回24000點

「短版時尚」秒擁完美比例！套上Jennie、Lisa都愛單品　瞬間拉高變九頭身

正妹博主8分鐘仿妝羅志祥　神複製「30秒影片」抖破1081萬觀看

巴黎市民不守封城令「公園曬太陽」　6.9萬人被開罰

全球確診破300萬大關！美軍安慰號病患清零　巴黎民眾「不甩警告」冒險外出聚集

俄軍北極「1萬公尺」高空跳傘　挑戰世界首例紀念德蘇戰爭75周年

今起飆破30度！　彭啟明曝今年第1號颱風「黃蜂」可能生成時間

ESPRIT傳撤台！新冠衝擊宣布重組　亞洲56店擬全關

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

國際熱門新聞

美首名新冠肺炎死者「心臟破裂」

《紐郵》稱台灣「專制」　駐紐辦事處回嗆

荷蘭駐台機構　改名：在台辦事處

性侵犯塗屎拖審判　鞭刑24下照打

金正恩發出賀電給南非總統

小一班導要學生上傳手洗內褲照

金正恩：不願子女終身背負核武

歐盟「批中國報告」遭施壓3次

金正恩傳病危　文在寅首提北韓

外媒：台灣「不甩WHO」防疫大成功

脫北記者：金正恩倒了金與正得逃命

日本5月將批准使用「瑞德西韋」治療

疫情結束　德國讓勞工也能在家辦公

昆州下令禁止故意打噴嚏　最高罰25萬

更多熱門

相關新聞

全球確診破300萬例　美國佔3分之1

全球確診破300萬例　美國佔3分之1

路透社報導，全球新冠病毒確診病例已經在27日正式突破300萬大關，其中光是美國就有近100萬例，佔了大約3分之1。另外，全球死亡人數已經超過20萬人，過去一周全球平均每天新增8.2萬例。

追病毒源頭向中國求償！耿爽回應了

追病毒源頭向中國求償！耿爽回應了

日本5月將批准使用「瑞德西韋」治療

日本5月將批准使用「瑞德西韋」治療

天后「防疫隔離中」四週拿到學位

天后「防疫隔離中」四週拿到學位

昆州下令禁止故意打噴嚏　最高罰25萬

昆州下令禁止故意打噴嚏　最高罰25萬

關鍵字：

譚德塞世衛組織WHO新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

即／北市4錢櫃安檢未過！晚間被勒令停業

周揚青私密對話愛羅志祥被挖：不會再更新

忍住不上床就有300萬入袋！

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

廣告小妹千字嗆鄧惠文：護航別這麼明顯！

金正恩若突然離世　退役少將：台灣會有麻煩

美首名新冠肺炎死者「心臟破裂」

《紐郵》稱台灣「專制」　駐紐辦事處回嗆

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

超過68萬人申請勞保局補貼3萬　預估26萬人明天可領到錢

更多

最夯影音

更多
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤
每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面