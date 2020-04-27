▲ 新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談，侯友宜：提升觀光遊憩功能。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市行動治理座談會不停歇，市長侯友宜27日續以視訊方式與八里區10位里長面對面座談，針對當地大型車輛停車、忠孝路人行道修繕、地方道路刨鋪、提升八里左岸觀光遊憩功能及增設雨水下水道等問題，與里長零距離討論。

侯友宜表示，八里左岸是本市觀光的重點區域，27日會議里長關心的問題，會請相關局處整體規劃，讓左岸觀光遊憩功能更具完整性及多樣性。市民生活中的大小事，都是市府的大事情，行動治理傾聽里長心聲，了解問題、解決問題，讓市民整體生活品質提升，實現安居樂業。

會議中，有關里長所提舊城路通往商港七路一帶遇豪大雨，常嚴重積淹水等問題，水利局表示，舊城路該處因鄰近中華路2段205巷過路排水不足造成側溝回流水淹，針對中華路2段205巷過路排水2020年1月已辦理工程排水改善及增設抽水機加速排水，安裝抽水機部分已於3月開工並預計5月底完工，將可減緩該處積淹情形。

▲ 新北拚市政！八里行動治理「視訊」座談。新北市長侯友宜（右）、蘆洲警分局長李忠萍（左）。

另外，中華路3段往東直行車干擾右轉上台64匝道車流問題，交通局表示，除增加右轉綠燈秒數，增加車道預告標誌、補繪地面標線等工程預計將於2020年4月底完成，方便預告用路人前方右側車道為上台64匝道。

而渡船頭地狹人稠停車空間不足問題，已協調渡船頭平面停車場經營廠商，下午6時至隔日上午7時時段，提供月票700元優惠措施，提升停車場夜間使用率，也嘉惠在地居民。

還有105市道往林口方向二旁側溝未加蓋，影響行車安全問題，養工處表示，將規劃道路彎道路段側溝加蓋，以增加會車空間，目前顧問公司已納入設計，預計2020年5月初提送設計，並於5月底進場施工。

柯慶忠說，2019年度八里區行動治理列管案件38案，已解列36案，完成率高達95%。今日的各項提案將請研考會持續追蹤及管考，儘速改善里長建議之基層建設，落實行動治理，解決市民需求。

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