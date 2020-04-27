救地球！　法王、仁波切植樹並捐50萬為疫情祈福

生活中心 ／苗栗報導

為響應世界地球日，喚起大家環保利生的意識，藏傳佛教直貢噶舉教派第37任 澈贊法王、仁欽多吉仁波切，以及苗栗縣長徐耀昌，親臨苗栗造橋鄉龍昇村寶吉祥佛寺，舉辦別具意義象徵「環保台灣、深耕苗栗」的植樹活動。仁欽多吉仁波切基金會也捐贈新台幣50萬元給苗栗縣政府社會處「社會救濟會報捐款專戶」。

苗栗縣長徐耀昌感謝仁欽多吉仁波切基金會捐贈新台幣50萬元給縣府社會處「社會救濟會報捐款專戶」，會中並頒發感謝狀。徐耀昌表示，這筆捐款將用在急難救助、實物銀行與及鼓勵弱勢家庭自立脫貧上,使其發揮最大效用。

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澈贊法王表示：他往來世界各國弘揚佛法，2015年獲聯合國糧農組織禮聘為「山區夥伴全球親善大使」，推動環保愛地球、有機綠化的生活理念。法王指示他重要的弟子寶吉祥佛法中心的 仁欽多吉仁波切舉辦這次植樹活動，以實際行動為台灣永續發展貢獻心力，喚起大家環保利生的意識。

法王、仁波切、徐縣長在寶吉祥佛寺園區各種植一棵山櫻花。由於山櫻花壽命可達300至400年，象徵直貢噶舉清淨法脈傳承、以及寶吉祥佛寺將深耕苗栗，永續加持台灣這片土地。本次植樹活動種植的山櫻花是原生種，可適應各種環境，不需要太多人工的照顧，完全與寶吉祥佛寺的環保理念不謀而合。仁欽多吉仁波切強調，未來寶吉祥佛寺園區內規劃不殺生、不任意砍伐樹木、不准噴灑農藥及殺蟲劑、不使用化學肥料，也無放生活動。

由於仁欽多吉仁波切每週出資舉辦近百人的寶吉祥佛寺參訪團，且在佛寺旁小農市集採買在地有機蔬菜。為感念寶吉祥活絡地方經濟，苗栗縣造橋鄉龍昇村村長陳吳滿玉特地於植樹活動帶著回鄉小農，致贈法王與仁波切在地有機蔬菜及手工編製籃，感謝 仁欽多吉仁波切因興建佛寺而帶來周邊商機與活力，特別是讓不少的北漂青年回鄉務農栽種有機植物。

寶吉祥佛寺園區整體總面積為1.9公頃，但規劃興建佛寺及閉關中心的實際面積0.652公頃，建物僅占3成多，其他維持山林原貌。寶吉祥佛寺興建完全依照法規，歷經兩年環評通過之後，水土保持、加強山坡地雜項執照審查也已通過，目前申請建照預計2023年完工。未來寶吉祥佛寺將傳承直貢噶舉仁欽多吉仁波切清淨法脈，計劃包含祈福法會、佛法講座、僧才教育、佛教文化交流。