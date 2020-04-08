慈濟贈安心祝福包防疫　苗栗縣長響應蔬食祈福

圖、文／慈濟基金會 林佳予

新型冠種病毒疫情未歇，政府與民間企業一起投入防疫工作！4月8日苗栗縣長徐耀昌為感謝民間挹注力量，頒贈感謝狀予慈濟基金會捐贈1000份「安心祝福包」、中華電信台灣北區電信分公司1千份14天免費加值服務防疫包兌換序號、點閱串流科技股份有限公司提供1千份30天免費MagV看雜誌閱讀序號，提供苗栗縣居家隔離及檢疫民眾使用，盼他們安心在家度過14天的檢疫期。

苗栗縣政府指出，中央流行疫情指揮中心自1月24日啟動居家隔離、居家檢疫工作，全體同仁不分平日假日，積極關懷民眾健康狀況，為防疫守住第一道關卡。其中居家檢疫由民政處及各鄉鎮市公所民政課負責。截至4月6日止，累計受理居家檢疫民眾1627人；居家隔離由衛生局負責，累計受理居家隔離民眾87人次；以上共1714人次。

苗栗縣長徐耀昌指出，這次是世界性的疫情，近期許多民眾從國外回來隔離，苗栗縣過年前就啟動防疫工作，希望民眾不要緊張，只要把個人的衛生管理做好，縣府行政單位會配合中央單位防疫工作，也請民眾配合公家機構量體溫、戴口罩、勤洗手，一起努力打造衛生的生活空間。

▲慈濟顏博文執行長(右)向徐耀昌縣長(左)介紹「安心祝福包」的品項，祝福大家都能早日回到正常的生活。

▲慈濟捐贈縣府100多份防疫護具，感恩第一線防疫人員的辛苦。

慈濟基金會提供1千份安心祝福包，主要是增強身體與心靈的抵抗力用品，由苗栗縣政府提供給需要居家隔離與檢疫的民眾。針對第一線防疫人員，慈濟也捐贈縣府100多份防疫護具，感恩第一線防疫人員的辛苦。

顏博文執行長表示，慈濟「安心祝福包」包含營養品、保健品、心靈祝福三大品項，希望提供給這些居家隔離、居家檢疫的縣民一個穩定、安心的力量，也盼望大家都能配合政府防疫政策，祝福大家都能早日回到正常的生活。

除了外在的防疫工作，慈濟推動蔬食增強身體的免疫力，原本就初一、十五吃素的徐耀昌縣長，為響應慈濟推素與環保，帶動縣府部分行政單位一起初一、十五吃素。徐耀昌縣長表示，吃蔬食可以減少飼養牲畜的污染、有益身心。另外慈濟苗栗園區有很多環保教學設備，很適合各機關教學。

▲初一、十五吃素的徐耀昌縣長指出：吃蔬食可以減少飼養牲畜的污染、有益身心。

▲徐耀昌縣長3月起帶動縣府同仁初一、十五吃素，縣府人員紛紛說很好吃。