強化區域防疫！中彰投苗簽署「中部生活圈防疫合作聲明」

▲盧秀燕邀彰投苗首長視訊加強區域防疫，並簽署合作聲明。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

為強化區域防疫，台中市長盧秀燕23日邀來苗栗、彰化、南投3縣首長視訊，討論防疫合作事宜外，更簽署「中部生活圈防疫合作聲明」。盧秀燕表示，中彰投苗4縣市在獨居長者關懷、線上教學資源、環境消毒設備、民生物資等多面向，將互助共享，並強化區域防疫量能。

台中市長盧秀燕今天上午邀請苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣漲王惠美，共同視訊商議防疫合作事宜。王惠美因有既定行程，由副縣長洪榮章代表，4人也簽署「中部生活圈防疫合作聲明」。

▲▼中彰投苗加強區域防疫，首長視訊商議並簽署合作聲明。（圖／記者李忠憲攝）

盧秀燕表示，新冠肺炎疫情變化多端，各縣市政府不僅與中央合作，彼此也應共同作戰，尤其中部民眾為緊密的共同生活圈，因此2月中旬疫情爆發隨即召開中部七縣市聯合防疫會議，此次也感謝縣市首長一同簽署防疫合作聲明，讓防疫更周延，中部四縣市民眾共享資源。

她也說，「防疫如同作戰，分秒必爭！」，中部區域本來就是生命共同體，目前中彰投苗四縣市作為區域聯合防疫的試金石，未來防疫措施上軌道後，也將視疫情發展情況，以4+3的概念，研商加入新竹縣、雲林縣及嘉義市，擴大中部區域治理防疫合作的可能性，加強區域聯防、深化合作。

苗栗縣長徐耀昌則說，因應疫情各縣市無不全面應戰、超前部署，感謝盧市長發起四首聯防機制，新冠肺炎流動性高，感染層面廣泛，此次發起聯署行動，發揮一加一大於二的效果，一同守護中部民眾健康。

南投縣長林明溱表示，南投有許多觀光景點，針對南投多處熱門景點是否進行人流管控，籲請中央發布統一防疫規範，地方就會配合；他也感謝盧市長的用心，4縣市首長共同防堵疫情擴散，同心協力、攜手防疫。

彰化縣副縣長洪榮章表示，如國內長照機構因人員確診發生群聚事件，中央應額外從優編列津貼或補助，保障長照機構從業人員的權益，擴大防疫量能，絕不容許防疫破口。

今日簽署的「中部生活圈防疫合作聲明」，包括結合運用「老朋友專線」，加強電話關懷獨居老人、停課不停學「台中321 ON LINE」遠端教育資源共享、四縣市相互支援環境消毒作業所需物資及設備、推動防疫專車支援系統、公車等大眾運輸乘客體溫過高處理機制、建立各級政府、學校、公司行號防疫SOP共享機制、推動安心旅宿認證、製作「因應嚴重特殊傳染性肺炎流行期間救護應變措施」及「派遣及防護參考」進行分享、退休醫護人員支援機制、四縣市民生物資互通之機制十大方案，保護縣市民眾安全外，同時強化防疫及共享資源。

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