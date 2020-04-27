找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

▲1954年曾發生隕石襲擊事件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周茹焮／綜合報導

近日科學家在土耳其檔案庫找到早期隕石致死事件的證據，裡面總有有三分手稿，講述著1888年9月13日，發生在蘇萊曼尼亞（Sulaymaniyah）一個小村莊，天空中突然出現一個火球墜落，就像雨一樣，持續了10分鐘左右，導致一名男子死亡及一名男子癱瘓。

據報導，第一封手稿由鄂圖曼土耳其帝國的蘇萊曼尼亞（現在的伊拉克）州長，寄給蘇丹哈米德二世（Abdul Hamid II），手稿中沒有說明村莊的準確位置，提及火球橫跨伴隨著閃電、煙霧、火，過程將近10分鐘；第二份手稿中則是詢問蘇丹該如何處理事件；第三份手稿則是向首席大臣艾哈邁德.穆尼爾.帕夏（Ahmet Münir Pasha）寫的信，並且還附帶了隕石碎片，作為證據。

▲要被隕石砸中的機率為25萬分之1。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

根據1951年在《大眾天文學》（Popular Astronomy）上的發表，提供歷史證據的困難，「不是因為沒有相關的事件，而是在於缺乏實質性的證據，證明與事故有關的導彈是隕石，並且隕石是不可能墜落的。」同時，也對倖存者所描述的事件過程提出質疑。

對此，研究團隊指出，對於手稿的真實性沒有任何懷疑，雖然沒有留下隕石遺骸，但已經足以證明這是一件確切的事實，而鄂圖曼時期的土耳其語難以理解，雖然只是過去十年左右的文獻記載，但裡面的文字是使用鄂圖曼時期的土耳其語編寫而成，使翻譯手稿的難度增加，「為了克服這種困難，歷史學家、圖書館員、翻譯人員等，都跨學科合作。」若能受到科學界接受及驗證，將會是人類最早遭隕石命中致死的紀錄。

另外，2016年，印度一名叫V. Kamaraj的公車司機在納特拉姆帕利（Natrampalli）地區被隕石擊中致死，儘管當時美國許多科學家都提出了質疑，但美國國家資源委員會評估數據指出，每年約有91人左右死於隕石墜落相關的事故中，雖然都沒有實物證據，但還是有許多遭受隕石傷害的人。

根據美國國家航空航天局（NASA）的火球數據庫顯示，自1988年以來，至少有822個隕石撞擊地球表面，每天最多會有17顆變成碎片墜落，但是歷史上被隕石砸死的事件卻很難找到。