連續15天「本土個案零確診」　陳時中不敢鬆懈：有信心把台灣守住！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣連續15天本土個案零確診，讓所有國人再度鬆口氣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日在記者會直說「我們要一努力把它維持，有個案發生，就用既有的方式把它圍堵起來，不管怎樣我們有信心把它（台灣）守住！」

新冠肺炎疫情爆發後，指揮中心至今開設也快要滿100天，指揮官陳時中26日在記者會中回應媒體詢問到目前一路以來的心情。他坦言，每天都很緊張，因為每次有事情緩和一點，突然又有一、兩件事情出來，這段時間都不斷這樣波動。

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陳時中說，這段時間最擔憂的點，就是不知道會發生怎樣突發的狀況，每天都要把神經繃得很緊，包含醫療量能跟相關檢疫，也都不敢把他用到足。為了防止有突發狀況，比較鬆的時候，就可以來做跟防疫沒直接關係的事情，這樣才能讓疫情不至於失控。

而今日又見零確診好消息，陳時中也露出些許喜悅，但仍表示「防疫不能鬆懈」，強調要一直努力維持，只要再有個案，就要圍堵好，不管怎樣都有信心守住。

另外，今日他也透露，台灣疫情有望在6月底前趨緩，相關管制也有望放寬。陳時中也強調，台灣現在其實管制不多，但相關規範要做好，讓自己心裡更踏實，未來防疫措施才能放得更寬。