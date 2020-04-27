隔離病房案例全採西醫治療　張上淳：不反對傳統療法但需先證實有效

▲中央流行疫情指揮中心召集人張上淳教授。（圖／指揮中心提供）



記者陳涵茵／台北報導

隨著新冠肺炎疫情擴散，世界各國醫療界進入警備期，坊間上也出現各式療法，除了西醫外也有人提出中醫療法，對此，中央流行疫情指揮中心召集人張上淳教授則表示，不反對傳統療法，但需提出正式證實報告。

張上淳教授提到，個案都是收治在西醫的醫院裡面，西醫醫院原則上沒有採中醫療法對病人做診治，跟一般住院病人不一樣，一般住院病人可能家屬會帶中醫補藥之類的，但在隔離病房中理論上不會有這種情形，所以不像大陸會採用中醫療法，原則上都是西醫。

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他補充說明，有部分醫院向中央報告中醫有些效果在，但依然需要求他們提出正式的臨床報告，會送至專家判斷，他強調並無反對傳統療法，但須站在已證實的角度上才能進行。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



事實上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就曾提醒民眾，「在坊間有特殊想法或自然療法，也都宣稱有一定成果，不過要用科學態度看這件事，只要不要妨礙醫療，各種都可以去嘗試，也需要詢問過專業意見比較好，不要因為嘗試其他療法，喪失本來科學給你的保障。」呼籲民眾勿信來路不明的坊間療法。