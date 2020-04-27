影／國內首見出院個案「三採陰又復陽」　張上淳證實：胸口不舒服又回醫院隔離

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（27）日在記者會中證實，國內有一例個案，出現三採陰出院後，又發現非常非常弱的陽性，代表病毒似有似無，最後還是讓個案回醫院隔離。

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

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有媒體詢問，到目前為止有沒有個案是已經解隔離，又發生症狀回醫院的？張上淳表示，一開始台灣用世衛標準二陰就出院，到後來覺得不踏實，就又改三陰才出院，就是因為有病人發生這個狀況，但是還在醫院裡面就被偵測到了。

至於三陰回到社區有沒有再復陽情況，張上淳證實，之前都說沒有，不過上周有碰到一例是三陰又復陽又回到醫院。他進一步說解釋，該個案精神比較緊張，回到家後覺得胸口有點不太舒服，所以又到醫院去，幫他再次採檢發現非常非常弱的陽性，代表病毒似有似無，不過還是讓個案回到醫院隔離，這是唯一一個三陰之後，檢測又出現陽性的個案。

至於三陰又復陽，是不是代表這項疾病可能成為流感和常見流行病，和人類永遠共存？張上淳說，這次這個三陰一陽，個案採檢到的陽性非常弱，認定他不會再傳染給別人，但是不是這樣子代表這疾病會像流感一樣，不是這樣的，不過，針對該名個案的密切接觸者也有重新再做居家隔離14天措施。

針對該名個案目前狀況，張上淳表示，該名個案是因為覺得胸口悶悶的，但回到醫院這個狀況就沒了。針對國內出現出院後又復陽的狀況，他則表示，沒有說非常嚇一跳，病毒特性就是這樣，到後來檢驗陰性，偶而又會發出一點陽性。