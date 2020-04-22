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陳吉仲認了「肥料實名制」非常複雜被罵　喊話農民買2次後就輕鬆了

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▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲表示，肥料實名制首次上路有挑戰，但第2次後會比較輕鬆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情讓許多農民憂心買不到肥料，一度傳出瘋搶，為解決肥料之亂，農委會先後推出預購和推實名制。主委陳吉仲今（22日）召開記者會表示，政策「非常複雜、工程浩大」，首次上路甚至會被農民罵，但相信第2次後就會很輕鬆。4月15日啟動實名制預購補助措施後，截至昨天21日，預購量1萬9188公噸，預購農友達2萬597人次。

農委會自4月15日啟動肥料實名制預購補助措施，農友只要攜帶身分證明文件至農會或肥料行就可登記預購，每包40公斤補助20元，並承諾預購後，7天內一定會送達。陳吉仲說，政策重點只有一個，就是讓農民所需要的肥料都能拿到，若沒實名制無法做到這一點，這件事情非常複雜，工程浩大。

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▲▼肥料。（圖／農糧署提供）

▲農委會指出，台肥已將4月15、16日預購數量全數配送，肥料總配送比率達127%。（圖／農糧署提供）

陳吉仲接著說，現在農民一定會把農委會罵的跟什麼一樣，因為要買一包肥料竟然要這麼複雜，第一次對農民會比較辛苦，要將地號、面積、作物跟所需肥料品項和身分證字後準備好是一大挑戰。但若將農民身份建置到系統，只要做得好，第2次之後就可以很輕鬆，報上身分證就可預購，甚至以後農委會要做任何事情，如天然災害時，能透過此系統，讓農民拿到相關救助。

陳吉仲也提，更重要的是「實耕者」，現在農地價格高漲，很多實耕者不是地主，農委會預算到底是補助給實耕者還是地主是個問題，因此這次政策確保補助是直接到實耕者。農委會說明，自4月15日啟動肥料實名制預購補助措施，至4月21日止累計預購量為1萬9188公噸，共分8大類，包括稻米、蔬菜、果品、雜糧、其他農作、特用作物、花卉和牧草。預購農友達2萬597人次，已自4月16日起陸續配供鄉鎮經銷點，其中台肥已將4月15、16日預購數量全數配送，肥料總配送比率達127%。

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