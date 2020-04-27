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路上遇3男「搭訕還亂摸」　辣妹果斷拒絕慘淪「人肉沙包」…臉都裂了狂噴血

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▲▼20歲正妹深夜遇搭訕，拒絕後慘淪為人肉沙包。（圖／翻攝自微博）

▲20歲正妹深夜遇搭訕，拒絕後慘淪為人肉沙包。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省成都市一位外形亮眼的20歲女孩24日和朋友聚會，瘋玩到凌晨4點左右才回家，沒想到僅僅離家一步之遙卻遇到噩夢般的遭遇。她遭到3名陌生男子尾隨搭訕，更被直接動手撫摸，隨後氣炸高聲反抗，竟慘淪人肉沙包，被毆打的全臉流血、青腫。目前，警方已介入調查。

據《四川日報》報導，一位女網友PO文控訴自己的慘痛遭遇，她4月25日在成都棕竹街竹苑社區內，遭到陌生男子言語調戲，發生口角之後又被毆打，頭部及面部多處軟組織受傷。

受害的駱姓正妹為事發社區的租客，25日凌晨4點過，她在社區樓下買了一碗炒飯準備上樓，這時遇到3名男子上前搭訕，「他們大概有30歲，可能要小一些，我沒看清楚，3個男的，其中1個有180公分左右。」

駱女進一步回憶，遭遇陌生男子搭訕，她有些謹慎，但沒想到下秒竟被幾名男子狂歐，「他們開始摸我，我反抗，結果被打了。」她稱，自己並不認識那3名男的，被打之後，頭腦有些不清醒，「我只記得，我臉上和我耳朵旁邊，都是血，他們不止打了我一次，我嘴巴也腫了。」

▲▼20歲正妹深夜遇搭訕，拒絕後慘淪為人肉沙包。（圖／翻攝自微博）

▲她發文控訴恐怖遭遇。（圖／翻攝自微博）

成都市第七人民醫院出具的急診病歷中顯示，駱女的面部、額部、耳部軟組織挫傷，鼻部皮膚挫傷。

之後，她把該事件公布到網路，卻遭到一位網友吐槽，「凌晨4點還不睡覺，我很好奇還在外面浪什麼呢？」對此，網友們紛紛力挺受害女孩，「女生幾點回家是她的自由，希望嚴懲這些人，好多都是認為犯罪成本太低。」、「為什麼男性總是如此不尊重女性，幸好女孩子沒有被侵犯」、「只讓女性早些回家是沒有用的，男的能管好自己不」。

對此，成都市公安局武侯分局27日通報表示，警方接到報案後，馬上受理並開展調查，現已將2名涉嫌毆打和滋擾的嫌疑人薑男（33歲，黑龍江省人）、蔣男（30歲，四川省人）抓獲，下一步將依法嚴肅處理。

►戴口罩也要記得保養

▼傷情報告。（圖／翻攝自微博）

▲▼20歲正妹深夜遇搭訕，拒絕後慘淪為人肉沙包。（圖／翻攝自微博）

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