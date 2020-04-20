賣房接到電話兒子遭綁架　聯合正妹房仲拖時間…警佯裝遛狗抓2嫌

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子委託女房仲賣房子，期間接到詐騙電話，指稱兒子遭綁架，要贖金90萬，男子機靈拖延時間並討價還價降至30萬，女房仲協助報警並拿廢紙裝入紙袋佯裝現金，警方根據被害人約定地點喬裝路人，還抱貴賓狗當臨演，順利逮捕2名詐騙集團。

▲張姓、王姓2名詐騙集團成員（紅圈）出面取贖款，遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼在信義房屋擔任房仲的大眼正妹助警逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

17日下午1時許，陳姓男子到板橋區信義房屋委託李姓女房仲賣房子，突然接到詐騙電話，指稱兒子被綁架要求贖金90萬，陳男心想兒子根本不在國內，立刻按擴音嫌犯周旋，還寫下「我們來抓詐騙」等字，拿給女房仲看，請他協助報警。

陳男向嫌犯討價還價，將贖金將至30萬，還誆稱擔任外送員要晚一點才有空，更機靈地相約在裝有3隻監視器的夾娃娃機店門口，隨後女房仲將廢紙塞進紙袋內，佯裝有30萬現金，準備依約付款。

海山警分局接獲報案後，派警喬裝路人，還動用一隻紅貴賓狗當「臨演」在旁蹓狗，待28歲張姓、34歲王姓嫌犯出現取走贖款時，一湧而上將2人逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。警方也讚許這名大眼正妹房仲，及陳姓民眾的機靈，才能順利逮捕詐騙集團成員。

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