涉誣指安親班教唆痛毆陳情民眾　北市議員李慶元張貼大型布條遭起訴

▲台北市議員李慶元涉嫌懸掛大型廣告誣指安親班教唆痛毆陳情民眾。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員李慶元去年在1間安親班樓上懸掛大型廣告布條，指控安親班有超收等多項違法、還痛毆陳情民眾，安親班楊姓負責人不堪名譽受損提告，台北地檢署調查認為，安親班是否有超收等違法情節，屬於可受公評的議題，但李明知陳情民眾遭毆傷案經起訴判決，都沒有證據顯示安親班涉案，卻仍不實指控，13日依誹謗罪嫌起訴李。

▲李慶元指控安親班業者找人把陳情人打到坐輪椅。（圖／資料照）

這間安親班位於台北市文山區，因違建等爭議，和樓上的陳姓里長1家人多年不睦，李慶元接獲陳姓里長陳情後，曾在2019年舉行記者會，拿出陳姓里長被毆打到坐輪椅的照片，指控安親班涉嫌教唆傷害陳情人，並在安親班上方、陳姓里長住處外牆懸掛大型廣告布條，指控安親班暴力恐嚇騷擾他人，違建、違法超收、痛毆陳情民眾。

李慶元挨告後承認像陳姓里長借用外牆懸掛布條，但檢察官調查認為，陳姓里長被毆打案，行兇者經檢察官調查起訴，並由法院審理判決，都沒有查到事證顯示安親班負責人涉入，李慶元明知判決結果，卻仍指控安親班痛毆陳情鄰居，構成誹謗罪嫌；至於陳姓里長1家3人辯稱，只是出借外牆給李慶元，不知道李要用來幹嘛，以罪嫌不足為由不起訴。

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