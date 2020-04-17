全台最美高校女神出爐！景美「甜美正妹」許悅奪冠　IG曝光...粉絲狂表白

▲許悅夢想是當演員。（圖／翻攝自IG／悅）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣高校生論壇Meteor舉辦「惹不起的高校少女」票選活動，近日首屆冠軍正妹出爐！讀景美女中的許悅以7001的高票擊敗眾人；事實上，她之前就曾登上PTT表特版及臉書粉專「神貓便利屋」，清新甜美的氣質，擄獲一票粉絲的喜愛。

歷經1個月的報名及投票，台灣高校正妹的首屆霸主終於誕生了，同時也獲得1萬5000元的獎金！第一名的許悅在IG上有超過5.5萬人追蹤，經常一PO文就是7、8千讚起跳，下面網友更是瘋狂讚美，「好可愛」、「太美了」、「你的各種模樣都好」、「宇宙無敵可愛」。

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▲▼笑容十分甜美。（圖／翻攝自IG／悅）

許悅身高160公分、體重45公斤，平常喜歡拍照，夢想當演員的她也加入戲劇社，她曾在IG感性寫下，「多麼慶幸的是加入了戲劇社，也是我到現在唯一最投入付出、最重視的一件事，籌備的路上跌跌撞撞，大家甚至一度想放棄，想不出劇本、沒有道具、沒空排練、台詞背不熟、沒有場地可以練習、經費不足、種種的挫敗......，至今仍很感謝在這一路上幫助我們的貴人，及相互扶持的彼此，才能讓演出順利落幕。」

▲第二名莉婕、第三名黃逸蓁也都很漂亮。（圖／翻攝自Meteor）

另外，第二、三名分別由北一女中的莉婕、和淡江高中的黃逸蓁拿下。至於與許悅並稱「景美雙姝」的林函均之前呼聲也相當高，不過最後排名第四。外表仙氣的林函均是台荷混血正妹，IG擁有5.4萬粉絲，人氣相當高。

▼林函均滿滿仙氣阿。（圖／翻攝自IG／林函均）