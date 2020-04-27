比玉荷包早　微酸觸動「艷荔」荔枝上市了

▲農友鄭盈琅（左）在屏東縣高樹鄉栽種的台農6號「艷荔」荔枝，目前已上市了。圖右是農糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

62歲農友鄭盈琅在屏東縣高樹鄉花了8年種植台農6號「艷荔」荔枝終於量產，目前已成熟上市，比玉荷包提早1-2個月，它具有玉荷包香甜滋味，卻多一份微酸觸動。

通常玉荷包荔枝產期在母親節前後上市，但新品種台農6號「艷荔」產期從3月中就成熟。去年的玉荷包受氣候影響產，今年氣候較往年平順，產量可望趨向穩定，在玉荷包未上市前，「艷荔」荔枝已悄悄上市。

，農場主人鄭盈琅說，他花了8年的時間才讓產量穩定技術成熟，「艷荔」荔枝是鄭盈琅和產銷班員集資向農試所買下的品種權，鄭盈琅從旗山種到杉林，最後落腳在高樹，高樹的氣候條件種出來的「艷荔」更甜美，加上肥培管理及修剪技術，才能滿樹結實纍纍，鮮紅欲滴，將近2.8公頃的果園，今年產量超過萬斤以上，預計母親節前會大爆滿，所以現在每天僱工採收，除宅配直銷外，還有市場拍賣。

農糧署南區分署長姚志旺關心「艷荔」荔枝產銷情形，他表示，滿山結滿鮮紅的「艷荔」荔枝，因維他命C很高，吃起來酸甜酸甜，有戀愛的感覺，完美酸甜比率令人回味無窮，而在玉荷包上市前先暖身，值得消費者可以搶先嘗鮮。

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