投資黃金「保證買回月息1.3%」　金品軒總裁和女友涉吸金3900萬

▲金品軒集團涉嫌以投資高價黃金為由吸金遭檢調搜索。（圖／翻攝金品軒網站）

記者劉昌松／台北報導

金品軒集團蘇姓總裁和在公司擔任總經理的羅姓女友，涉嫌以高於市價的每克2600元在台販售黃金，向客戶保證1年買回，還以「保管費」名目支付客戶1.3%利息，吸金3900多萬元，另外又涉嫌未經核准販售未上市櫃股票，台北地檢署21日指揮調查局新北市調處搜索約談蘇、羅等10名被告與證人，全案朝違反《銀行法》、《證交法》方向偵辦。

▲集團總裁蘇姓男子為新加坡籍，擔任總經理的羅姓女友則自馬來西亞歸化為台灣籍。（圖／翻攝金品軒網站）

檢調獲報，新加坡籍的蘇姓男子對外自稱金品軒集團總裁，同時也是金品軒國際貴金屬有限公司、金品軒煉金廠股份有限公司負責人，在煉金廠擔任總經理的羅姓女友，在外多以化名活動，實際上是從馬來西亞籍歸化的台灣人。

2人涉嫌和集團成員，從2014年起，透過業務員推出黃金投資方案，每公克2600元(目前台銀牌價約1600元)，最少要投資20公克，投資1年後保證原價買回，滿期前，公司會支付投資人形同利息的「保管費」1.3%，估計約有80多人加入，涉違反《銀行法》吸金3900多萬元。

▲集團另涉未經核准就以將在香港上市為由販售股票。（圖／翻攝金品軒網站）

此外，金品軒還在2017年間，在台舉辦說明會，宣稱集團旗下的香港公司，2年後就要在港上市，未經核准就招募上百人購買股票，也涉嫌違反《證交法》，檢調21日兵分5路搜索金品軒等公司處所，並約談蘇、羅等7名被告，3名證人到案釐清案情。

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