網紅MC姊罵人「破」　重判4個月原因曝：有多次罵人前科不悔改

▲網紅「MC姊」在臉書罵友人「破」，屢犯被重判4月徒刑，得易科罰金。（圖／資料照）

記者孫于珊／台北報導

網紅「MC姊」陳佳君因不滿友人（李男妻子）在背後說她壞話，於是在臉書上公開罵對方「花癡」、「裝醉」、「這麼破」等語，因此挨告妨害名譽。台北地院認為她一再口不擇言，因此依犯散布文字誹謗罪，重判4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，MC姊2019年11月間，在臉書的公開貼文內留言指摘李妻：「有個那麼破的老婆開心嗎？」、「到處裝醉倒在男人身旁」、「你也是被她倒追的啊，因為她當時花癡的說教練很帥」、「老婆之前主動跑去我同事家睡，她都倒追男生，……那個女生就一直囂張不知道自己被白睡」等文字，並標記李男。

MC姊一開始曾辯稱，她不認識李男和李妻，那些文字沒有針對任何人；但之後又承認是因李妻在臉書的通訊群組內對她惡意言語攻擊，到處造謠、誹謗，她才反擊。

法官認為，MC姊散布的文字僅涉私德，顯與公共利益無關，足以毀損對方名譽，但MC姊為求脫免罪責，又以他詞矯飾，前後說法不一，犯後態度不佳，且MC姊曾在臉書以粗鄙文字發文辱罵他人，共3次公然侮辱罪及1次以三字經侮辱公務員，而均處拘役的前案紀錄，顯然MC姊非一時失慮，而是沒有省思及控制自我言行，一再口不擇言。

法官還指出，雖然MC姊表示她有和解意願，但說法卻是對於自身犯行毫無悔意，「我希望大家好聚好散，告訴人不要再來騷擾我，若是她不願意和解，我還要對她提出恐嚇等告訴。」因此審酌一切情狀後，認為應要從重量刑。

MC姊先前就因網路謾罵，多次吃上官司，2017年間槓上F奶網紅辛尤里，在網路上辱罵對方「蕩婦婊子」、「勾引男人」等字句，遭法院判拘60日，在這之後，她還在網路貼出一名林姓女網紅的照片，以泰文譏對方像「鬼」，在臉書和對方互嗆，日前也遭北檢起訴，如今又因類似事件，必須付出4月徒刑的代價。

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