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提一整籃雞翅上門！隔壁店家「要求幫忙炸」…鹽酥雞老闆開噴網笑翻

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▲▼鹹酥雞,雞排,炭烤雞排,垃圾食物,甜不辣,油炸食物,米血。（圖／記者姚南宏攝）

▲賣鹽酥雞卻遇到隔壁店家拿肉要求代炸。與本文無關。（示意圖／記者姚南宏攝）

記者黃可昀／綜合報導

開店做生意不只會遇到奧客，還有可能遇到「奧店家」。一位雞排攤老闆表示，附近店家有時候會拿著生的雞排請他幫忙炸，如果不忙他就當作舉手之勞，怎料對方竟然得寸進尺，前天直接提著一整籃雞翅請他炸，讓他氣到大罵，「我他X的可不可以買糯米過去，請你幫我蒸然後做飯糰？」

雞排店老闆在臉書社團「爆怨公社」表示，該店家上次一口氣拿了8片雞肉過來，「我也沒多說什麼就直接幫忙炸了」，結果好心幫忙卻被吃死死，對方拿過來的東西一天比一天多，最誇張的是，周五晚上來買雞排的客人特別多，「我油鍋裡整個都滿滿的東西在炸，你請人拿了一整籃的雞翅來要我幫忙炸！」

請繼續往下閱讀...

雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲無法確認食材來源，隨意代炸可能會汙染油的品質。（示意圖／記者許力方攝）

當下他表示客人太多了，今天沒辦法幫忙炸肉，沒想到該店家一秒爆氣，責怪他不願意幫忙，如此理直氣壯的態度也讓他理智線斷裂，PO文狂罵「我他X的可不可以買糯米過去，請你幫我蒸然後做飯糰？我他X的可不可以拿茶包，過去請你幫我做奶茶？」即便對方後來自己心虛，拿了100元給原PO員工，希望他可以息怒，但雙方關係已經徹底破裂，該店家以後只好自己的肉自己炸。

網友回應，「平常讓人吃豆腐就是會這樣，好處沒有、壞處一堆，會吃人豆腐的就只會一直吃下去、吃不到就會生氣翻臉」、「為了不傷感情，就是接過那一籃，然後整籃炸焦，說：抱歉抱歉，今天太忙了，沒有辦法顧到那麼多」、「無恥近乎神勇的代表」。

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