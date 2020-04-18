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樂高貼「經典台灣味」！小編狂喊：味道穿透螢幕　全球粉絲留言刷爆

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▲▼樂高分享「積木台灣味」 全球粉絲怒喊「餓了。（圖／翻攝自臉書）

▲「LEGO 」官方臉書粉絲團分享台灣美食作品。（圖／翻攝自臉書／積木國王 大黑白

記者趙蔡州／綜合報導

樂高是丹麥玩具公司發行的熱銷玩具，在全球各國與台灣有非常多的死忠粉絲。「LEGO 樂高」臉書粉絲團16日分享數個樂高作品，包含珍珠奶茶、炸雞排以及非常精緻的麻辣鍋，宛如真正食物般的作品不僅受到各國網友討論，「濃濃台灣味」也讓許多台灣粉絲高喊「好想買來收藏。」

第一張照片可以看見，樂高積木組成一份台灣經典美食珍珠奶茶與雞排，珍珠奶茶的杯子模仿手搖杯「底窄高寬」，內部則有非常明顯的奶茶色色塊，還有一點一點的黑色珍珠，雞排部份除了袋子撕開的開口細節做的非常精緻，雞排本身的漸層與形狀也相當「真實」，看起來就像真的食物一樣。

▲▼樂高分享「積木台灣味」 全球粉絲怒喊「餓了。（圖／翻攝自臉書）

▲栩栩如生的細節讓許多網友直呼「想收藏」。（圖／翻攝自臉書／積木國王 大黑白）

另外5張則是一份川味鴛鴦火鍋，鍋子內有紅色、米色的積木堆成湯底，上面還放滿了辣椒與枸杞形狀的積木，外面則放滿一盤一盤的青菜與火鍋料，包含香菇、豬血、白豆腐與貢丸等，旁邊還放了一個白紅層次分明的五花肉，照片除了讓許多人高呼「餓了」，還有許多人狂喊「哪個可以買到，想收藏。」

有網友說，「身為台灣人，看了真的相當感動」、「現在大家都不能出門吃美食，看這個很折磨啊」、「這是攻擊，美食攻擊」、「原來看樂高也會餓，長見識了」、「那個火鍋也太精緻了，作者好強」，連台南市長黃偉哲現身留言，大力推薦台南的柳營鮮奶搭配全糖的珍珠奶茶。

▲▼樂高分享「積木台灣味」 全球粉絲怒喊「餓了。（圖／翻攝自臉書）

▲上述分享的樂高作品均出自台灣知名樂高藝術家陳冠州。（圖／翻攝自臉書／積木國王 大黑白）

其實「LEGO 樂高」臉書粉絲團分享的照片，全部均來自台灣知名樂高藝術家陳冠州的作品，上述的珍珠奶茶與火鍋均可以在陳冠州的粉絲團「積木國王 大黑白」找到，粉絲團上也有許多他上傳的樂高積木作品，近期的創作是一個口罩與國旗作品，上面還寫有「Taiwan can help」，吸引了不少網友直呼「好感動。」

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