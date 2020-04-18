連3天0確診送雞排破功！婦產科醫師：不發了，我改捐3萬元

▲楊濬光決定不發雞排，改捐3萬元。（圖／翻攝楊濬光臉書）

記者柯振中／綜合報導

台灣近日不斷傳出0確診的好消息，讓不少人發出祭品文，希望能讓0確診延續下去。婦產科醫師楊濬光日前曾發出祭品文，只要連續3天0確診，就發500片雞排，雖然18日出現3例確診，他依然履行諾言，但將500片雞排直接換成現金，捐給社會福利團體。

楊濬光14日在臉書發出祭品文，只要連續3天0確診，他就在台北市的和平新生陸橋下發雞排，一共發500萬份。消息在網路上引起騷動，不少網友在下面留言「排」或「卡」，想要知道楊濬光醫師是否會實現諾言。

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不過，台灣18日新增3例確診病例，屬於境外移入，感染者都是20多歲男性，在我國某艦隊實習、訓練，3月21日登艦實習，船艦上共有337人。

▲楊濬光醫師的祭品雞排沒有發出，改捐3萬元給社福團體。（圖／ETtoday資料照）



由於18日出現3例確診，意味著楊濬光醫師的祭品文流局，讓網友相當感慨，「原來雞排如此遙不可及」、「結果今天（18日）破連線了。」對此，楊濬光回應，連續3天0確診真的很難，但我國的表現已經非常好了，感謝眾人一同集氣。

楊濬光思考後認為，在大安區發雞排不太好，「這裡的人好像比較習慣吃牛排」，因此決定不發雞排了，把錢捐給人安基金會，該基金會近日適逢「寒士慶端午」的活動，也承諾會研發「雞排口味的粽子」，因此他捐出一筆3萬元的款項，提供端午活動用，「希望我們不只要嘉玲，我們也要詠玲，天佑台灣，天佑世界啦！」

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