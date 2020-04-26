林森錢櫃43歲新手爸打工養家　1歲兒才剛會學站立...卻遇惡火罹難斷天倫

▲林森錢櫃大火，奪走5條人命，其中一名為錢櫃員工。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、張君豪、陳以昇、陳羿妏／台北報導

北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分許發生火警！14層大樓建築物5樓起火，現場竄出濃濃黑煙，目前已造成5人不幸死亡，但錢櫃執行長連福財稍早證實，除了5名失聯者平安尋獲外，還有一名林姓員工，歷經搶救後已宣告不治。

據了解，這名43歲林姓員工其實是一名新手爸爸，兒子今年剛好滿一歲，與老婆時常一起出遊遛小孩，然而一場大火卻讓圓滿的家庭瞬間破碎。林男最後一篇臉書貼文停留在本月19日，寫著「天氣好，心情就好，baby的成長，不能錯過」字句都帶著對寶貝兒子的疼愛語氣，紀錄著兒子學站、學走路的甜蜜畫面。

面對這場突如其來的大火，員工不幸罹難，錢櫃執行長連福財稍早表示，會協助家屬後續處理，目前錢櫃也會針對內部設備進行相關檢查，避免再次發生意外；另外，針對整起事件，北市消防大隊第三大隊王證雄表示，錢櫃內部5項消防設備全關，其中包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，直言「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」。

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