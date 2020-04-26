警報器沒響、逃生門打不開！林森錢櫃猛竄火煙　民眾臉滿燻黑倉皇逃出嚇哭

▲▼林森錢櫃火警，逃出來民望驚嚇哭泣。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃彥傑、張君豪、陳羿妏／台北報導

北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分許發生一起火警！錢櫃14層大樓建築物5樓起火，現場竄出濃濃黑煙，成功逃出的民眾受到極大驚嚇，不過現場仍有受困民眾尚未逃出，跨出牆外揮手及外套求救，目前警消人員搶救中。

警消人員獲報出動水箱車26輛、雲梯車4輛、特種車3輛、救護車10輛及108名搜救人員，全力搶救中，稍早有5人已被送醫治療，所幸意識皆清醒，但現在有4男2女命危搶救中；目前5樓起火層火勢已撲滅排煙中，各樓層人員疏散，警消人員逐層搜索確認中。

目前現場部分逃出的民眾表示，大樓完全沒有警報器聲響，灑水器也未灑水、逃生門打不開，且服務生也沒有通知他們，是直到樓下包廂朋友打電話通知、聞到煙味跑出去看，才發現大樓滿是濃煙，而被救出的民眾有的驚嚇哭泣，有的則紛紛趕緊打電話向家人報平安，每個人神情相當凝重，就連臉上還留著濃煙燻黑的痕跡。

警方表示，目前已向消防局調閱大樓包廂內是否有安裝住警器、火警發報器是否順利作動，對此，消防局表示若有消息會立刻回覆。



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