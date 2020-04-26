快訊／年輕女錢櫃唱歌枉死　「驗不出身分」待家屬認領

記者黃彥傑、張君豪、趙蔡州／台北報導

台北市林森錢櫃26日中午發生嚴重火警，造成5人身亡、50多人受傷。台北市中山警方表示，目前有一名約20多歲的年輕女性死者，經過指紋比對後仍查無身分，可能需要有家人失聯到警局協助指認。

▲林森錢櫃已經確認身分的死者有4人。（圖／記者黃彥傑攝）

中山警方指出，現在已經確認身分的死者有，76年次（33歲）黃姓男子、82年次（27歲）曾姓男子、75年次（34歲）林姓男子、65年次（44歲）林姓男子，還有上述無法確認的女性死者共5人。