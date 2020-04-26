林森錢櫃大火！柯文哲立刻北上　下午3時40分抵事故現場

▲台北市林森錢櫃發生火警，台北市副市長黃珊珊趕赴事故現場了解狀況。（圖／記者楊亞璇攝）

記者黃巈禾、楊亞璇／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生火警，截至下午1點，其中2男1女（30歲女、30歲男、35歲男）被救出時已無生命跡象，有8位傷患送往馬偕醫院。而人在南部的台北市長柯文哲得知消息後也北上，預計下午3時40分抵達事故現場。

北市府表示，柯文哲第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請副市長黃珊珊到場掌握狀況，柯文哲則立刻由南部趕返中，預計下午3時40分左右抵達現場。

位在台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生火警，該棟14層樓的建築物5樓起火。警消人員獲報到場處理，共出動33輛消防車、10輛救護車、人員105人，陸續將受困民眾救出，目前已將22人送醫，其中2男1女（30歲女、30歲男、35歲男）被救出時已無生命跡象。

至於起火原因有待進一步釐清。根據部分現場逃出民眾表示，大樓完全沒警報器聲響，且服務生也沒通知，直到樓下包廂朋友打電話通知、聞到煙味跑出去看，才發現大樓滿是濃煙。





▲林森錢櫃大樓發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林森錢櫃火警，民眾被救出 。（圖／記者黃彥傑攝）