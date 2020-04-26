唱到一半下樓拿外送逃過錢櫃大火！他喊朋友還在包廂：都是煙沒警報

▲台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃今（26日）上午10時57分發生火警，截至目前有46人送醫，1女送醫不治、7命危、7意識不清。其中，送往馬偕醫院有8名，1位OHCA急救無效宣告死亡，2位中傷，5位輕傷（吸入性嗆傷）。一名先生到醫院關心嗆傷的朋友表示，當時自己唱歌唱到一半，下樓拿外送餐點，沒想到看到大樓冒起煙，不敢再上去，逃過一劫。

這位先生說，當時才剛和一群朋友進入7樓包廂唱歌沒多久，後來因為外送餐點到了下樓拿，但看到3樓冒煙，不敢上去。朋友只說，包廂都是煙，但一點警報都沒有，完全沒聽到警報，那時樓下沒什麼人，是後來陸續通知才下來，不清楚錢櫃員工是否有協助，並說進去前排隊的人不多。

▲▼該棟14層樓的建築物5樓起火，現場冒出濃濃黑煙，畫面相當駭人。（圖／記者李毓康攝）



該棟14層樓的建築物5樓起火，現場冒出濃濃黑煙，畫面相當駭人，有逃出的民眾表示，現場還有很多唱歌的人尚未逃出。警消人員獲報到場處理，共出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，陸續將受困民眾救出，並撲滅起火層火勢，目前已將46人送醫，其中7人被救出時已無生命跡象、7人意識不清，另外，還有1名女子送醫搶救無效身亡。詳細事件發生原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。

【傷亡名單】

身亡

1.女-馬偕

無生命跡象

1. 30歲女-馬偕

2. 30歲男-馬偕

3. 35歲男-台大

4. 30歲男-國泰

5. 43歲男-國泰

6.35歲男-新光

7.30歲男-馬偕

意識不清

1. 40歲男-台大

2. 20歲女-新光

3. 30歲女-馬偕

4. 40歲男-台大

5. 18歲女-國泰

6. 30歲女-國泰

7. 31歲女-國泰