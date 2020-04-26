林森錢櫃大火195勇消搶救2小時　救出87人、38人送醫...逐間搜尋122包廂

▲台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）

記者黃彥傑、張君豪、陳以昇、徐愷昕／台北報導

北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分許發生一起火警！錢櫃14層大樓建築物5樓起火，現場竄出濃濃黑煙，警消人員獲報出動雲梯車和消防車等各式車輛59輛總和195名搜救人員，救護車則有18輛，全力搶救並搜尋122個包廂的受困人員，目前現場疏散200人，救出87人，38人被送醫治療。目前5樓起火層火勢已撲滅排煙中，各樓層人員疏散，警消人員逐層搜索確認中。

據了解，警消目前已針對6至9樓進行搜索確認，6樓救出2人，7至9樓則有39個包廂再持續搜救中，頂樓則有7人，到目前為止38人送醫，分別送至大同、馬偕、社子、新光等多間醫院。至於起火原因，消防單位初判為5樓施工不慎引起，目前詳細原因仍有待調查清。

現場部分逃出的民眾表示，大樓完全沒有警報器聲響，且服務生也沒有通知，直到樓下包廂朋友打電話通知、聞到煙味跑出去看，才發現大樓滿是濃煙，而被救出的民眾有的驚嚇哭泣，有的則紛紛趕緊打電話向家人報平安，每個人神情相當凝重，就連臉上還留著濃煙燻黑的痕跡。

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