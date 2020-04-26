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蔡政府對地方防疫兵推急轉彎 黃健豪曝關鍵2原因：轉移敦睦艦缺失焦點

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▲▼ 台中市議員黃健豪 。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪-北屯漸好）

▲台中市議員黃健豪曝2關鍵原因。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪-北屯漸好）

地方中心／綜合報導

因應持續延燒的新冠肺炎疫情，多個縣市陸續表態進行封城兵推。對此，台中市議員接受中評社採訪時提到，「蔡政府卡地方防疫兵推有兩個原因。」

根據《中評社》報導，針對蔡政府杯葛盧秀燕、韓國瑜舉行封城兵推，黃健豪表示，「蔡政府對封城兵推的態度明顯前後不一，新北市長侯友宜率先舉辦封城兵推時，蔡政府不但沒有反對，甚至流行疫情指揮中心召集人張上淳還出席共同主持，稱讚侯面面俱到，但輪到盧、韓宣布兵推後，綠營態度就變了調，背後動機相當可議。」

黃健豪表示，「地方政府為了防疫『超前部署』，不只在權責上毫無問題，也與『中央』防疫政策不相衝突，他分析，蔡政府卡地方防疫兵推有兩個原因，第一，轉移轉移敦睦艦隊染疫缺失焦點，這波封城兵推浪潮，就是因之而起，甚至讓地方防疫聲量瞬間蓋過民進黨『中央政府』，蔡政府為遏止地方聲量擴張，出手干預。」

第二，拉高藍綠政治對抗，藉此催化罷免韓國瑜，黃建豪指出，「蔡政府除了以『防疫政策不同調』為由杯葛藍營首長的防疫工作，地方綠營民代甚至加入抨擊，並主動將單純的防疫工作與韓國瑜罷免案連結，刻意帶動政治風向。黃健豪說，「民進黨台中市議會黨團指盧秀燕，隨國民黨執政的縣市起舞、護航韓國瑜。民進黨高雄市議會黨團則指，韓國瑜假防疫之名，兵推擋罷免投票。試圖將藍營首長的防疫整備冠上政治操作，很明顯是有意讓民眾多做聯想，透過拉高政治對抗，推升罷韓能量。」

▲▼ 盧秀燕 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者白珈陽翻攝）

另外，文中也提到，對於罷韓會受牽連程度，黃健豪表示，「蔡政府將藍營縣市的防疫整備貼上政治標籤，確實可以產生程度上的漣漪，但回到防疫事務的層面來看，無論台中或高雄，地方政府舉辦兵棋推演基於權責合情合理，且『超前部署』一直蔡政府對外高喊的防疫態度，如今只准『中央』領先不准地方超前，當中的政治操作恐怕更為明顯，相信以大眾的智慧都可以看得出來。」

▲▼高雄市府防疫記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

最後，黃健豪也指出，「只要韓能夠在民進黨的政治干擾下，順利將防疫工作做好，有很大機會可以獲得市民認同，例如，先前韓要求針對高雄海軍官兵全面疫調，遭中央指稱沒有強制力，但事後發現，拒絕接受疫調的官兵中出現確診者，地方防疫重重打臉中央。假如韓市長能夠借力使力，或許反而能為反罷免加分。 」

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