印度建戰備橋梁通往中國　總統下令邊界再拓百條戰備道路

▲印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度在中印爭議地區阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）建設了一座戰略橋梁，僅耗時短短27天就建造完成，用以加快印度部隊和武器的行動。印度陸軍發言人阿曼·阿南德（Aman Anand）在當地時間23日表示，印度和中國對於邊界的看法不一致，導致時有摩擦發生，新的橋梁將可以確保部隊的行動與補給可以不受天候而中斷。

這座戰略橋梁由印度邊境道路建設局（BRO）負責建造，橫跨蘇班西里河（Subansiri River），長達430英尺（約131公尺），可承受重量達到40噸，從3月23日開始僅僅花了27天就完成施工，並以陸軍烈士杭潘·達達（Hangpan Dada）的名字命名。

高達40噸的承受重量不僅可以滿足陸軍的戰略需求，在未來對於基礎建設發展上有會有所幫助。由於橋樑是通向實際控制線，是中國和印度目前實際控制地區的分界線，成為所有物資，口糧，建築材料和藥品流通的要道。

根據《印度斯坦時報》報導，知情人士指出，當局已經完成了東部邊界的74條戰略道路，並計畫在明年之前再完成20條道路。