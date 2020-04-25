伊朗揚言摧毀玻斯灣美艦　強硬反擊川普威脅

▲伊朗革命衛隊最高指揮官薩米拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著美國總統川普允許在波斯灣的美軍，可以摧毀任何有騷擾意圖的伊朗船艦後，伊朗革命衛隊最高指揮官薩米拉（Hossein Salami）在24日表示，如果有任何伊朗船艦的安危在波斯灣受到威脅，德黑蘭將不惜一切代價雖反並摧毀，反擊川普揚言攻擊的發言，讓美伊雙方的緊張關係急遽升溫。

美國海軍在15日發表聲明，6艘美國軍艦在公海上執行演訓任務時，遭到11艘伊朗軍艦以極為接近的距離，高速越過美艦的船首與船尾，其中一度差距9公尺就會發生碰撞。對此川普在Twitter上揚言，已經指示美國海軍摧毀任何騷擾美艦的敵方單位，才會引起這次的紛爭。

根據《每日郵報》報導，薩米拉指出，維繫波斯灣的安全，一直是伊朗在戰略上優先考量的一環，「我們向美國人宣示，伊朗會對任何行動做出迅速、果斷的反應，我們在保護我們國家安全、海洋利益等方面相當認真與堅定。」

伊朗軍方的發言人謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）也強調，美國人現在應該要竭盡全力搶救新冠肺炎的確診病患，而不是浪費時間欺負他國。

對此，德黑蘭已經召見美國在伊朗利益的瑞士大使進行談話，抱怨川普近來的威脅，讓2國數個月以來的緊張關係升溫。國際危機組織（ICG）在發現到這個情形後，也敦促2國可以盡快建立一條熱線，以避免可能發生的軍事衝突。