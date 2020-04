伊朗揚言摧毀玻斯灣美艦　強硬反擊川普威脅

▲伊朗革命衛隊最高指揮官薩米拉。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

隨著美國總統川普允許在波斯灣的美軍,可以摧毀任何有騷擾意圖的伊朗船艦後,伊朗革命衛隊最高指揮官薩米拉(Hossein Salami)在24日表示,如果有任何伊朗船艦的安危在波斯灣受到威脅,德黑蘭將不惜一切代價雖反並摧毀,反擊川普揚言攻擊的發言,讓美伊雙方的緊張關係急遽升溫。

美國海軍在15日發表聲明,6艘美國軍艦在公海上執行演訓任務時,遭到11艘伊朗軍艦以極為接近的距離,高速越過美艦的船首與船尾,其中一度差距9公尺就會發生碰撞。對此川普在Twitter上揚言,已經指示美國海軍摧毀任何騷擾美艦的敵方單位,才會引起這次的紛爭。

