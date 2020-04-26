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解放軍開射控雷達瞄準又劃「南海行政區」　台、越、菲抗議：侵犯主權

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▲▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

▲中國在南海設立西沙區與南沙區。（圖／翻攝自軍報記者微博）

記者林彥臣／綜合報導

中國近來在南海發生多次爭端，先是海警船撞沉越南漁船，隨後18日公告在南海設立西沙區與南沙區，引發所有主權聲索國的不滿，之後又發生解放軍護衛艦開射控雷達瞄準菲律賓軍艦。對此我國外交部南海諸島屬中華民國固有領土，呼籲相關各方保持自制，避免採取升高緊張局勢的單邊行為。

中華人民共和國民政部18日公告，國務院批准海南省三沙市在南海設立西沙區和南沙區，引發南海主權聲索國之一越南不滿，19日對北京當局提出抗議。越南外交部的發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，越南一再重申，他們擁有西沙群島和南沙群島的主權，中國的侵犯無效且不合理。因此，「越南要求中國尊重越南主權，取消這些錯誤決定，並在未來不會做出類似的事」。

菲律賓外交部長也在22日在推特上發文抗議。菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）推特發文指出，中國大使館收到2次抗議，一在菲律賓水域將雷達對準菲律賓軍艦，二宣布菲律賓部分領土為海南省的一部分，這些均行動違反國際法並且侵犯菲律賓主權。陸辛在另一條推文表示，中國在三沙市轄下設立了南沙區，類似的事件「我們已經在2012年抗議過了」。

GMA新聞網報導，菲律賓武裝部隊西部軍區（WesCom）指揮官麥迪納（Rene Medina）指出，在2月17日菲海軍護衛艦在西菲律賓海自由群島（Kalayaan）巡航時，就遭遇過一艘解放軍護衛艦對峙事件，當時艦上官兵注意到解放軍護衛艦射控雷達對準他們。麥迪納強調，射控雷達可用於鎖定和追蹤目標，「讓所有主要火砲準備在一秒內發射」。

▲▼ 中業島,Thitu（菲律賓稱「派格阿薩島」）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中業島現在為菲律賓實質掌控。（圖／達志影像／美聯社）

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。自由群島由9座海上地物組成，目前為菲律賓占有，面積最大的是中業島（Thitu Island，菲律賓稱「派格阿薩島」）。

根據《中央社》報導，南海周邊各國在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情之際，一般認為中國持續在南海擴張。菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）22日說，北京當局應承擔菲國處理2019冠狀病毒疾病疫情的花費，作為中方破壞南海礁岩的代價。

南海九段線示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）

▲我國主張「11段線」並擁有南海諸島主權，而非中華人民共和國的南海九段線。（圖／翻攝自鳳凰網）

我國外交部25日表示，有關南海週邊國家近期就南海區域採取的片面及專斷舉措與聲明，中華民國外交部表達嚴正關切與抗議，中華民國政府重申，南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

外交部呼籲相關各方保持自制，避免採取升高緊張局勢的單邊行為，對於任何可能侵害我國南海諸島主權的行為，中華民國政府表達嚴正抗議並促請立即停止。

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