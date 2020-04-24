老翁騎車說要出去走走　「高雄→台東」警火速尋獲

▲ 8旬失智老翁騎車外出走走竟環半島，台東大武警火速尋獲帶回安置（圖／台東縣警局提供）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣大武分局美和派出所日前接獲高雄民眾報案稱其家中長輩騎車外出後即未再返家，因患有失智症，家屬內心相當焦急，警方在10分鐘內即尋回該名老翁。

據了解，該名藍姓老翁一早就獨自騎車自高雄住家外出，僅稱要出門四處轉轉，但至當日下午仍未見其返家，且年旬80的藍姓老翁患有失智症，家人深怕發生意外，內心相當焦急，警方先行安撫渠家人情緒，並讓民眾仔細描述特徵及有無其他有利尋找老翁之資訊，民眾於情緒穩定後告知老翁騎乘的機車設有GPS定位裝置，經鎖定位置竟已環半島至本縣美和所轄區。警員張惠雯、魏家華及陳俊言立即在轄區內來回梭巡，依民眾提供之特徵積極找尋，幸員警眼尖於台9線與台11線交叉路口處尋獲藍姓老翁，為了安全起見先行將老翁帶回派出所休息，並提供熱食及飲水供老翁補充體力後，通知家屬將老翁帶回。

大武警分局表示，家中如有失智年長者勿任其單獨外出，且應於其穿著之衣物繡上可供辨識其身分之年籍及連絡電話，及所使用交通工具加裝GPS全球定位系統，如意外走失可立即辨認其身分及所在位置即時通知家屬，以保護其安全。

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