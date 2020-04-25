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青島猛烈山火「離社區就一條街」　居民緊急連夜疏散

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▲▼山東省青島市黃島區小珠山大溪谷24日火勢復燃，影響居民社區。（圖／取自東北網）

▲山東省青島市黃島區小珠山大溪谷24日森林大火復燃，整座城市夜裡清晰可見蔓延的火勢。（圖／取自東北網）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情未消，山火又來肆虐！據央視新聞報導，山東省青島市黃島區小珠山大溪谷23日發生一起森林火災，於24日復燃後，截至25日凌晨現場1600多名救火人員仍在撲救。由於火勢蔓延恐危及鄰近社區，當地官方已緊急通知疏散，並請居民讓出主要幹道，呼籲不要在附近逗留。

據了解，青島市森林大火首先是在4月23日，於小珠山大溪谷發生一起火災，投入約600人、3架直升機參與撲救後，火勢明火被撲滅，但23日下午山火又爆燃，並在靈山衛街道崮上村東側、小珠山西麓兩側出現起火點，直到24日早上才暫時獲得控制。

▲▼山東省青島市黃島區小珠山大溪谷24日火勢復燃。（圖／取自央視新聞）

▲25日清晨當地救火隊繼續投入救災。（圖／取自央視新聞）

但火勢經過一天後，仍然又於24日下午在小珠山一高峰處復燃，初期只能依靠直升機取水救火，另由於火勢繼續蔓延，以至當地官方發布通報稱，「請附近居民讓出海爾大道、長江路、香江路、濱海大道等主要幹道，就近找停車場停車，同時呼籲當地居民不要在小珠山附近逗留。」

央視報導稱，直到25日上午，仍有直升機一直在現場取水滅火，目前救援工作仍在持續。按黃島區公告，官方已經調動救火人員1600餘名，其中現役軍人150餘名，嶗山、城陽、即墨、平度等區市救火人員140名，加上100餘輛消防車和4架消防直升機，正分別把控重要關口，全力撲救。

▲▼山東省青島市黃島區小珠山大溪谷24日火勢復燃，濃煙和火光危及居民社區，民眾拍攝驚險畫面。（圖／取自光明網）

▲森林大火濃煙和火光危及居民社區，民眾拍攝驚險畫面。（圖／取自光明網）

從畫面上可見，在24日晚，火勢已向山腳下各居民社區蔓延，導致鎮上斷水斷電，當地森林動物園也可能遭受波急，所幸目前附近居民已疏散，暫無人員傷亡報告。

陸媒報導稱，當地是在24日發現山火復燃的風險後，由官方於中午12時起通知各社區，再由小區物業人員挨家挨戶敲門，組織居民撤離，目前過火面積仍在核實中。

據了解，青島市森林防滅火指揮部辦公室已在25日稍早，發布森林火險紅色預警信號，要求各區市森林防滅火指揮部、市森林防滅火指揮部成員單位嚴格按照《青島市森林火災應急預案》啟動應急響應。

▼山東省官方持續滅火。（圖／取自央視新聞）

▲▼山東省青島市黃島區小珠山大溪谷24日火勢復燃。（圖／取自央視新聞）

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