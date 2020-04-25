夏威夷火山狂噴發！　NASA新研究：「一直下大雨」造成

▲基拉韋亞火山（Kīlauea）是夏威夷島上的五個盾狀火山之一。是目前世界上觀光客流量最大的火山，也是最活躍的火山。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國夏威夷的活火山基拉韋厄火山（Kilauea Volcano），從2018年的5月就已進入火山的活躍期，不僅長達數月的噴發，更是近年最大的火山噴發。美國太空總署（NASA）最新研究報告顯示，會造成該現象的主因之一是「大量降雨」。

綜合外媒報導，NASA的這份報告是在22日發表於權威科學期刊《自然》（Nature）雜誌。NASA科學家透過數據，製作成模型，所以發現經過數月的大量降雨之後，基拉韋厄火山內部流體壓力達最高值，而岩漿也衝破岩石阻隔，導致不斷噴發。

據報導，儘管大量降雨量和火山噴發有關，但這是科學家首次提出次火山噴發的原因，是因為大量降雨。以基拉韋厄火山噴發為例，該年第一季度的火山總降雨量約為2.25米，而該地區過去20年的平均降雨量為0.9米；科學家也指出，這種狀況也很可能也會在其他地方發生。

邁阿密大學羅森斯蒂爾海洋與大氣科學學院的阿梅隆教授（Falk Amelung）表示，已知地震會是導致火山噴發的原因，現在也發現地殼中所存有的含水量，會引發火山爆發；而含水量較高的岩石會比乾燥的岩石更容易碎，導致岩漿噴出。

▼基拉韋亞火山（Kīlauea）噴發畫面。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）