鳥卦師「卜出艮卦」都是山！曝羅志祥運氣慘炸　她指點下一步：不能再前進

▲羅志祥一夜之間形象全毀。（圖／翻攝自羅志祥IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

周揚青23日貼出一封寫給羅志祥的信，除了向外界宣告分手，還揭露男方約砲、多P等混亂私生活，「毀滅式分手宣言」震驚演藝圈，也引起外界議論。鳥卦師王馨怡日前透過龜卦易經為羅志祥算命，直言他現在是「層層阻擋，當然不能再前進了」，運氣更是停滯不前，能做的就是修身養性、好好反省。

鳥卦師王馨怡日前用龜卦易經為羅志祥卜卦，只見她在紙上寫下羅志祥的生日（1979-7-30）、年紀（虛歲42）、生肖（羊），得到一支「艮卦」，解釋道「艮，就是停留或阻止的意思，上下卦都是山，層層阻擋，當然不能再前進了」，若依卦形看，一陽進到最頂點，無可再進，不進則止。

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▲鳥卦師直言，羅志祥現在已經無法再前進了。（圖／鳥卦師王馨怡提供）

王馨怡表示，羅志祥目前的運氣停滯不通、障礙重重，「萬事宜謹慎保守，要安份守己，不聽勸告會吃大虧，凶多吉少，謹言慎行防災禍（眼不見則心不動，養心莫善於寡欲）。」她也強調，人的行為違背正道，要能「幡然悔悟、回歸正途（知錯能改善莫大焉）。」

鳥卦師還透露這支籤是要告訴羅志祥，「但恐其心意不堅，故告誡只有你自己願意改變，短時間內什麼都不能改變，艮其限，列其夤（ㄧㄣˊ，敬惕之意），厲薰心，就盡量退回，修身養性吧！不然什麼也動不了，好好的自我反省，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。」